Происшествия

В Бердичеве мужчина устроил самоподжог на сессии горсовета: фото и видео с места происшествия

В пятницу, 14 июня, в Бердичеве (Житомирская область) предприниматель совершил самоподжог прямо во время сессии городского совета. Ранее в Ужгороде военный пенсионер поджег себя из-за конфликта с местными газовщиками.

Как сообщает «Рио Бердичев», на такой шаг бердичевский бизнесмен решился из-за «препятствования властями его предпринимательской деятельности». Сообщается, что депутаты горсовета, бросившиеся тушить огонь, получили ожоги, а самого виновника забрали в городскую больницу.

Сообщается, что предприниматель, устроивший самоподжог, хорошо известен в Бердичеве. Он ранее занимался ресторанным бизнесом на территории городского пляжа. Но потом, отдав один из ресторанов в субаренду другому предпринимателю, начал с ним судиться. Также сообщается, что в горисполкоме пытались помирить спорщиков, но эти попытки успехом не увенчались.

А ZT.20MINUT.UA разместил видео, на котором был зафиксирован момент самоподжога и попытки депутатов погасить огонь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Зализничное Болградского района (на юге Одесской области) 59-летний местный житель облил себя бензином и совершил акт самосожжения. По словам его жены, мужчина, в последнее время жаловавшийся на тяжелое материальное положение семьи, вышел во двор и долго не возвращался. А когда она решила выяснить причину отсутствия супруга, то нашла его мертвым.

Фото с сайта https://rio-berdychiv.info

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