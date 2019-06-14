- 15:09 Зеленский встретился с председателем ОБСЕ: о чем говорили
- 15:09 Катастрофа стала еще ближе: на Крымском мосту проложили первый ж/д путь
- 15:08 Стало известно, почему фамилия звезды «Сватов» исчезла из «черного списка» Минкульта
- 14:55 Сделанного уже не исправить: сеть взбудоражило видео с раскаянием любимой артистки Путина
- 14:50 История с откровенными фото в Чернобыле получила неожиданную развязку
- 14:44 KAZKA представила первую песню из нового альбома
- 14:37 Задержан бывший «глава ЦИК ДНР» Лягин: что об этом известно
- 14:25 Жителям оккупированного Донбасса российские паспорта выдают в селе
- 14:24 Годовщина трагедии Ил-76: Зеленский почтил память погибших военных
- 14:18 Блокирование рынка электроэнергии является консервацией технологической отсталости экономики, – эксперт
- 14:17 В Запорожье маршрутчик напал на пассажира из-за просьбы выключить российское радио
- 14:15 Вода в Черном море возле Одессы очистилась от зелени: опубликованы впечатляющие фото из космоса
Блокирование рынка электроэнергии является консервацией технологической отсталости экономики, – эксперт
Энергореформа не только полностью ликвидирует риски коррупции в электроэнергетике, но и станет стимулом для модернизации экономики. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук в материале для интернет-издания «Корреспондент».
«Рынок заставит владельцев энергоемких предприятий инвестировать в модернизацию и работать над снижением удельного веса электроэнергии в себестоимости продукции. Притчей во языцех стало сравнение количества энергоресурсов на единицу продукции в Украине и в передовых экономиках Европы. Путь блокирования рынка и сохранения возможности льгот и преференций тождественен консервации технологической отсталости экономики», — считает Кушнирук.
По мнению эксперта, аргументы противников запуска рынка электроэнергии о неготовности отрасли или неизбежном росте тарифов, безосновательны. Лоббисты отсрочки преследуют лишь одну цель — не допустить рынок любой ценой, поскольку не смогут влиять на тарифообразование, которое будет осуществляться прозрачно, на основе спроса и предложения.
«У конкурентной модели рынка не будет возможности пенять на несправедливые тарифы. Ни у политических популистов, привыкших паразитировать на тарифной теме. Ни у собственников ферросплавных гигантов, продавливающих себе льготные цены на электроэнергию. Рынок есть рынок, и цену любого товара формирует не чья-то добрая или недобрая воля, а спрос и предложение», — написал эксперт.
По словам Бориса Кушнирука, Украина стоит перед выбором: внедрить реформу и показать, что страна выполняет свои международные обязательства, а также получить макрофинансовую помощь от Европейского cоюза (ЕС) и кредит от Международного валютного фонда (МВФ) или же консервировать технологическую отсталость экономики, сохранить поле для коррупции и необоснованных преференций в пользу некоторых бизнесменов.
Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019 года в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии». Запуск рынка — обязательство Украины по имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС.
5 июня Кабинет министров Украины подтвердил, что выполнит принятый парламентом Закон «О рынке электроэнергии» и запустит рынок с 1 июля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..