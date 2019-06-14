Политика

Энергореформа не только полностью ликвидирует риски коррупции в электроэнергетике, но и станет стимулом для модернизации экономики. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук в материале для интернет-издания «Корреспондент».

«Рынок заставит владельцев энергоемких предприятий инвестировать в модернизацию и работать над снижением удельного веса электроэнергии в себестоимости продукции. Притчей во языцех стало сравнение количества энергоресурсов на единицу продукции в Украине и в передовых экономиках Европы. Путь блокирования рынка и сохранения возможности льгот и преференций тождественен консервации технологической отсталости экономики», — считает Кушнирук.

По мнению эксперта, аргументы противников запуска рынка электроэнергии о неготовности отрасли или неизбежном росте тарифов, безосновательны. Лоббисты отсрочки преследуют лишь одну цель — не допустить рынок любой ценой, поскольку не смогут влиять на тарифообразование, которое будет осуществляться прозрачно, на основе спроса и предложения.

«У конкурентной модели рынка не будет возможности пенять на несправедливые тарифы. Ни у политических популистов, привыкших паразитировать на тарифной теме. Ни у собственников ферросплавных гигантов, продавливающих себе льготные цены на электроэнергию. Рынок есть рынок, и цену любого товара формирует не чья-то добрая или недобрая воля, а спрос и предложение», — написал эксперт.

По словам Бориса Кушнирука, Украина стоит перед выбором: внедрить реформу и показать, что страна выполняет свои международные обязательства, а также получить макрофинансовую помощь от Европейского cоюза (ЕС) и кредит от Международного валютного фонда (МВФ) или же консервировать технологическую отсталость экономики, сохранить поле для коррупции и необоснованных преференций в пользу некоторых бизнесменов.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019 года в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии». Запуск рынка — обязательство Украины по имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС.

5 июня Кабинет министров Украины подтвердил, что выполнит принятый парламентом Закон «О рынке электроэнергии» и запустит рынок с 1 июля.



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