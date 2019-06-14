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Годовщина трагедии Ил-76: Зеленский почтил память погибших военных (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших за время вооруженного конфликта на Донбассе.
Церемония состоялась у Зала памяти в Министерстве обороны. На ней присутствовали близкие и друзья погибших, военные, министр обороны и начальник Генерального штаба.
Подвиг каждого защитника почтили ударом в колокол и залпами из оружия военнослужащие роты почетного караула. После этого участники мероприятия возложили цветы к Памятному колоколу.
Все присутствующие почтили память пяти воинов, погибших в этот день в разные годы войны, защищая Украину.
На церемонии зачитали имена 49 бойцов, которые 14 июня 2014 года погибли в авиакатастрофе самолета Ил-76, сбитого у села Красное в районе Луганска.
Украинский самолет сбили боевики. Их действия квалифицировали как теракт. Но ответственность за гибель людей и за почти 29 миллионов гривен убытка возложили еще и на экс-начальника штаба АТО генерал-майора Виктора Назарова.
Военная прокуратура обвинила его в служебной халатности, приведшей к тяжелым последствиям. По версии обвинения, Назаров проигнорировал предупреждения разведки и СБУ о том, что в районе аэропорта действуют боевики, у которых есть переносные зенитно-ракетные комплексы.
О подробностях гибели Ил-76 в районе Луганского аэропорта и расследовании трагедии читайте в интервью генерала Назарова: «Моя совесть чиста перед памятью бойцов, погибших в сбитом над Луганском Ил-76, и перед Богом».
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