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Задержан бывший «глава ЦИК ДНР» Лягин: что об этом известно (фото)
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и СБУ задержали Романа Лягина (на фото в заголовке) — руководителя «Центральной избирательной комиссии ДНР», который 11 мая 2014 организовывал и проводил «референдум» о самостоятельности «республики ДНР». Об этом на своей странице в соцсети 14 июня сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. «Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты», — пишет Луценко в Facebook.
В СБУ пока не уточняют, где был задержан 39-летний бывший «глава ЦИК ДНР». Весной этого года в сети появилась запись о том, что Лягина якобы увидели и опознали вынужденные переселенцы. И произошла эта встреча в Киеве, в районе метро «Выдубичи», на улице Тимирязевской, у дома № 44.
Интересно, что на своей странице Лягин весной этого года стал позиционировать себя… как гражданин Украины.
«Донбасс и вся Украина получили шанс на восстановление мирной жизни!» — написал Роман Лягин в Facebook 1 апреля 2019 года.
«Я хочу верить, что государство Украина повернется лицом к людям. К каждому из нас. Начиная с 2004 года мы были разделены невидимой стеной, которая превратилась сначала в баррикады, а затем в границы и фронты. Новый всенародно избранный президент способен объединить людей из разных регионов, с разной ментальностью, с разными героями, но с общей историей и общим будущим! Это самая важная и сложная задача! Он уже сделал это. Остальное преодолимо», — написал Лягин в соцсети 20 мая нынешнего года.
А 28 мая он поздравил всех с возвращением гражданства Михеилу Саакашвили.
Кстати, 22 марта 2019-го в комментариях он просил не отвлекать его, так как он работает: «…Работаю строителем на стройке. Пишите по сути, бетон стынет!!!»
Напомним, ранее народный депутат Украины Наталья Веселова предположила, что Лягин сбежал на мирную территорию Украины. Официально в СБУ «ФАКТАМ» тогда эту информации не прокомментировали. Так что не исключено, что Лягин сдался сам еще в марте текущего года. И пребывал под какой-то мягкой санкцией задержанного — не под стражей.
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