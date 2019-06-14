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Катастрофа стала еще ближе: на Крымском мосту проложили первый ж/д путь (фото)
Оккупанты завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста. В этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки.
На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь». 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал было уложено для создания колеи длиной 19 км.
На втором железнодорожном пути моста оккупантам еще предстоит уложить 7 км рельсошпальной решётки. Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на берегу и перевозятся на мост путеукладочными кранами на специальных платформах. Из звеньев формируются участки пути длиной по 440 м. Между ними ставятся уравнительные приборы для компенсации температурных напряжений.
Как писали «ФАКТЫ», Крымский мост был построен оккупационной администрацией с нарушением правил и технологии строительства. Рядом с мостом существует вполне реальный грязевой вулкан, который активизируется раз в 8−10 лет. Если это произойдет, то от моста, по прогнозам экспертов, ничего не останется.
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