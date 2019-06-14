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Покупка б/у авто через интернет: на что обращать внимание и как общаться с продавцом

Машина с пробегом не всегда кот в мешке: и цена доступнее, да и выбор больше. Но при покупке автомобиля по объявлению в интернете могут возникнуть проблемы. Важно не дать мошенникам себя обмануть, как это произошло, например, с жителем Тернопольской области, который хотел купить мотоцикл, а вместо него получил… кирпич. Автоэксперт Роман Николаенко рассказал «ФАКТАМ», как не стать жертвой аферистов и узнать все, что нужно, о продаваемом через интернет автомобиле, не выезжая на встречу с продавцом и не осматривая машину.

— Большинство автолюбителей не хотят связываться с перекупщиками, и правильно делают, — говорит Роман Николаенко. — Перекупщика кормят ноги и скорость реакции, у него все схвачено: есть доступ к публичным и платным базам, настроены мгновенные уведомления. А значит, самые «вкусные» и дешевые варианты от собственника уходят моментально, и это нужно понимать.

На многих сайтах бесплатных объявлений их модерация длится полчаса, тогда как на платных агрегаторах объявление появляется сразу. Только вы решите позвонить продавцу, а машина уже продана!

— Как же искать недорогие варианты?

— Если изучить самые дешевые предложения в базах данных, то можно заметить еще один интересный момент: по номерам телефонов, оставленным под такими объявлениями, нереально дозвониться. Вы услышите длинные гудки, писк факса, или номер будет занят. Знайте, что это фальшивые объявления, которые могут специально давать перекупщики, чтобы ввести в заблуждение честных продавцов: посмотрев «аналогичные» предложения на рынке, они, скорее всего, добровольно снизят цену, чтобы продать машину быстрее. А перекупщик тут как тут. Кроме того, фейковые объявления могут стать поводом для реального торга. Так что, если обнаружите подобное безобразие, имейте в виду: на это можно и нужно жаловаться администрации сайта.

— Можно ли торговаться с продавцом не у капота автомобиля, а по телефону?

— Нужно. Если вы определились с моделью, то даже те машины, стоимость которых чуть выше аналогичных, достойны внимания. Если объявление висит день или два, продавец едва ли будет сговорчив, но неделя-полторы— хороший повод для торга. А вот если машину не могут продать не один месяц, это повод задуматься, что с ней не так. Фотографии автомобиля в объявлении тоже могут рассказать о многом.

— Что должно насторожить на снимках?

— Например, если в объявлении выставлены четыре снимка машины с одного ракурса, это говорит о том, что от покупателя пытаются что-то скрыть. Продавец надеется, что клиент приедет смотреть машину, а там, глядишь, его удастся уговорить. Если на дворе зима, а машина на снимке окружена зеленью, или наоборот, то это тоже повод для сомнений. Почему ее так долго не удается продать?

Стоит обратить внимание на пейзаж вокруг автомобиля. Хорошо, когда это паркинг или двор дома. А вот вывеска «Автосервис» на заднем плане должна вызвать вопросы: может, машину там восстанавливали после аварии, а может, владелец сам работает в автосервисе (тогда почти наверняка цена будет выше реальной).

Главное — помнить маленькую хитрость, которая срабатывает во многих случаях. Перед тем как набрать номер хозяина приглянувшейся машины, вбейте эти цифры в строку поисковика. Порой всплывают интересные детали. Например, что автомобиль, который вы хотите купить, продают уже давно, и вы увидите объявление со старой датой и другой ценой.

Или узнаете, что объявлений с таким номером телефона несколько. Тогда, скорее всего, перед вами перекупщик, а значит, хороший исход дела маловероятен. Наконец, иногда под номером продавца находится объявление полугодичной давности в каком-нибудь автомобильном сообществе: «Куплю фары, радиаторы, капот на такую-то модель». Да, как раз на ту, что вам приглянулась. Все сразу становится на свои места.

— Как вести себя во время переговоров с продавцом?

— Залог успеха — это вежливость, и купля-продажа автомобиля не исключение. Ведь для человека доброжелательного, располагающего к себе куда приятнее снизить цену, да и об истории автомобиля вам в таком случае расскажут хоть немного, да честнее. Но все же на всякий случай, поздоровавшись с продавцом, не стоит немедленно говорить, что вы интересуетесь, например, «тем самым темно-синим «Меганом». Скажите, что вы интересуетесь МАШИНОЙ, и, если продавец спросит, какой именно, это повод заподозрить, что перед вами перекупщик.

Хороший знак в разговоре с продавцом, когда он с удовольствием рассказывает о жизни любимого автомобиля: где купил, как обслуживал, где на нем побывал, сколько хозяев у него было и сколько он наездил километров. Хорошо, если машина не снята с учета и при номерах, значит, ею все еще пользуются. А если авто давно стоит в гараже, то не исключено, что вскоре вас ждут серьезные поломки, о которых хозяину известно, но он просто не хочет испытывать судьбу.

— Если продавец скрывает историю автомобиля, как можно ее выяснить?

— Недавно Главный сервисный центр МВД открыл данные о первичной регистрации авто на портале data.gov.ua. Там простой и удобный в пользовании сервис, предоставляющий доступ к информации начиная с 2013 года. Актуализация информации будет осуществляться ежемесячно. На портале нужно зарегистрироваться. Кроме того, в электронном кабинете водителя можно отследить, в скольких ДТП машина побывала.

Сервис удобен тем, что позволяет узнать о предыдущих владельцах авто и о времени, в течение которого каждый из них владел транспортным средством. Если хозяев было слишком много, это повод задуматься. Можно также проверить, не находится ли автомобиль в розыске, нет ли ограничений на регистрационные действия.

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