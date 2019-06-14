Перепутал магазин с рестораном: в украинском супермаркете поймали наглого покупателя (видео)

Общество

В одном из супермаркетов Днепра заметили наглого покупателя, «перепутавшего» магазин с рестораном. Мужчина пришел в отдел самообслуживания, где продавались овощные соления. Вместо того, чтобы набрать нужное количество овощей и расплатиться на кассе, гражданин решил, что попал на фуршет и стал поедать все, что оказалось в зоне досягаемости.

«Он ел цветную капусту руками, потом съел соленый огурчик, потом снова ел руками капусту и опять огурчик. Но потом понял, что это будет долго, и решил взять ложку», — рассказала в Facebook автор видео Таня Ковригина.

По словам свидетельницы, хамоватый мужчина был судя по всему пьяным и после аперитива нуждался в закуске.

Наглого покупателя выгнала охрана торгового центра, но предварительно потребовала прекратить съемку.

Напомним, в Киеве, в отличие от Днепра, чаще можно столкнуться с другой крайностью. Столичных охранников неоднократно уличали в избиении покупателей, не желавших платить за товар, а также в применении силы к подросткам.

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