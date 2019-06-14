Мир

Девушка ловко вскочила в окно своего авто, предотвратив его угон: в сеть попало зрелищное видео

В сеть попали невероятные кадры предотвращения угона автомобиля, которым попытались завладеть угонщики на одной из заправок в Колледж-Парке (штат Джорджия, США). Ранее в Киеве угнали авто певицы и телеведущей Ольги Цыбульской

Как сообщает «Авто Центр», рядом с Mercedes, который заправляла его хозяйка, остановилась машина, из которой выскочил мужчина и попытался сесть в чужое авто. Девушка отреагировала мгновенно — она запрыгнула в свою машину через окно и помешала угонщикам, которые тут же уехали с территории АЗС. Позже она рассказала журналистам, что слышала о подобных угонах и заподозрила неладное, когда рядом с ней остановилась неизвестная машина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице мужчина пытался угнать полицейское авто, сбив девушку-патрульную.





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