Общество

Мамы всегда остаются мамами: фото украинской десантницы привело сеть в восторг

Блогер Роман Туровец восхитил соцсети фотоснимком украинской десантницы Татьяны Забродской. Военнослужащая десантно-штурмовых войск, начальник финслужбы 95-й бригады восхитительно выглядит в парадной форме. Кроме всего прочего, Татьяна еще и хорошая мама — не забывает следить, чтобы сын был в головном уборе.

Майор Татьяна Забродская - супруга Героя Украины, командующего десантно-штурмовыми войсками генерал-лейтенанта Михаила Забродского. У Татьяны и Михаила подрастает сын Олег.

«Мамы всегда остаются мамами. Даже если мама служит в ДШВ», — подписал свой снимок Туровец. Фотография сразу после публикации собрала более сотни «лайков».

Напомним, ранее Михаил Забродский был включен в список кандидатов в депутаты от партии «Европейская солидарность».

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