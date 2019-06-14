Общество

В Николаеве разгорелся скандал вокруг реконструкции центральной площади: в чем причина (фото)

Центральный отдел полиции Николаева открыл уголовное производство по факту умышленного уничтожения культурного наследия в ходе начатой на днях реконструкции Соборной площади, расположенной в центре города.

Весьма спорный с точки зрения многих проект, реализация которого обойдется городскому бюджету в 88 миллионов гривен, был утвержден депутатским корпусом Николаева. А под «шквальный огонь» критики идея реконструкции попала после того, как 3 июня начались работы по снятию газонов и асфальта. Поначалу николаевские общественники выступили с протестом против того, что работы эти ведутся на неогражденной обширной стройплощадке, что может представлять угрозу для прохожих. Затем появилась информация, что при работе экскаваторов обнаружили фундамент Магистрата (выборный орган городского самоуправления Николаева в 1790—1866 годах). Однако ограждение установили и работы были продолжены.

Соборная площадь до реконструкции

Так, согласно проекту, должна выглядеть площадь

А вскоре член исполнительного комитета Николаевского горсовета адвокат Владимир Тимошин подал в полицию заявление, в котором значится, что начальник городского управления охраны культурного наследия Ирина Бондаренко предупреждала (в выводах к проекту реконструкции) главного архитектора города Цымбала и директора департамента ЖКХ Коренева о том, на территории площади может находиться часть античного памятника археологии «Поселение Бульвар», датируемого IV-III столетиями до нашей эры, взятого на государственный учет памятников археологии местного значения. Поэтому упомянутое управление и не давало положительного ответа относительно проведения работ.

В своем заявлении адвокат настаивал на проведении досудебного расследования по ч. 5 ст. 298 УК Украины («Умышленное уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культурного наследия, действия, предусмотренные частью второй или третьей этой статьи, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения»), предусматривающей лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

В полиции «ФАКТАМ» подтвердили внесение информации по упомянутой статье в Единый реестр досудебных расследований, то есть об открытии уголовного производства.

Проект реконструкции Соборной площади предусматривает установку гранитного покрытия с фонтанами и светодинамическим шоу в ночное время. А также оборудования и коммуникаций для проведения общегородских мероприятий.

Идея реконструкции вызвала прямо противоположные мнения жителей Николаева. Противники проекта утверждают, что тратить 88 миллионов гривен на реконструкцию площади в то время, как в городе есть километры разбитых дорог, протекающие крыши и нуждающийся в капитальном ремонте Южнобугский мост (государственного значения) — преступление. Кроме того, возмущение вызвало уничтожение газонов.

Сторонники проекта, среди которых нынешний мэр Александр Сенкевич, утверждают, что протесты — это манипуляции. Площадь — лицо города, которое нужно привести в соответствующий вид, а крыши и дороги будут ремонтироваться параллельно.

14 июня работы были приостановлены.

Для справки Первоначально Соборная площадь называлась Магистратской. Здание было сооружено по проекту И. Е. Старова в оригинальном стиле классицизма с элементами, характерными для южноевропейской архитектуры. С 1869 года площадь переименовали в Соборную. В 1920 году ей дали название Советская. В 40-х годах она стала Театральной (рядом находится драматический театр). Позже она получила название — В. И. Ленина. 14 мая 2015 года решением Николаевского горсовета площади возвращено историческое название — Соборная.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Киеве, прежде чем приступить к строительству в исторической части столицы, в частности сооружать Мостовой переход между парком «Владимирская горка» и площадкой, где находится Арка дружбы народов, начали проводить археологические раскопки.

А при реконструкции Почтовой площади в столице Кабмину и КГГА было рекомендовано создать там музей «Центр средневекового города» и запретить какие-либо строительные работы, если они не связаны с безопасностью культурного объекта.

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