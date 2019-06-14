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«Крым и Севастополь — украинские святыни», — Порошенко на встрече с проукраинскими активистами из Севастополя
В открытом офисе партии «Европейская Солидарность» лидер партии Петр Порошенко встретился с активистами, которые вынуждены были покинуть Крым из-за оккупации полуострова Российской Федерацией. Встреча состоялась по случаю Дня города Севастополя.
Михаил Джамаль — волонтер, который отказался от российского гражданства. За свою активную проукраинскую позицию он попал в черные списки ФСБ и вынужден был буквально с одной сумкой покинуть Крым. Сейчас Михаил ведет несколько строительных проектов, объединяет вокруг себя вынужденных переселенцев из Крыма и принципиально не продает свои дома пророссийским гражданам.
Владимир Чекрыгин — активист, волонтер, правозащитник. Тоже вынужден был уехать из Севастополя из-за преследования российскими силовиками. Он повсюду носит с собой флаг Украины с надписью «Севастополь».
Также на встрече присутствовали волонтер, Народный герой Украины Марина Собко, общественные активисты Александр Тюряев и Валерий Макаев.
Петр Порошенко подчеркнул, что освобождение Крыма является одним из приоритетов «Европейской Солидарности» и эта тема никогда не исчезнет с повестки дня партии до полной деоккупации Крыма. Он также отметил, что после парламентских выборов фракция «Европейской Солидарности» будет делать все, чтобы украинская власть и международные партнеры Украины давили на страну-агрессора и усиливали санкции, которые в итоге заставят Кремль освободить Крым.
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