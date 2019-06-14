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Под Одессой посадили на 7 лет педофила, развращавшего 9-летнего ребенка

Овидиопольский районный суд Одесской области приговорил мужчину к семи годам лишения свободы за развращение малолетней девочки. Преступление было совершено в августе 2017 года. Обвиняемый, воспользовавшись тем, что хозяйка дома отсутствовала, приставал к ее подопечной 2008 года рождения.

«Находясь в здании летнего душа, фигурант с целью осуществления развратных действий в присутствии девочки обнажил свой половой орган и, демонстрируя его, пытался засунуть ребенку в рот», — констатировали в суде.

Обвиняемый свою вину не признал, от дачи показаний отказался. Тем не менее, как подчеркнули судьи, его вина полностью подтверждается исследованными на судебном заседании доказательствами.

По результатам рассмотрения материалов дела злоумышленнику определено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также он на 3 года лишен права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних.

Буквально накануне тот же райсуд арестовал на 60 суток другого мужчину, подозреваемого в развращении несовершеннолетних. В судебном вердикте отмечается, что следственным отделом Овидиопольского отдела полиции 5 июня было начато уголовное производство статье «Развращение несовершеннолетних» УК Украины. Установлено, что в период с 27 мая по 5 июня обвиняемый неоднократно, находясь днем на берегу реки Аккаржанка, в присутствии четверых малолетних детей вел неприличные циничные разговоры сексуального характера, сопровождая разговор нецензурными словами. Также на своем мобильном телефоне он демонстрировал им видео порнографического содержания, используя громкую связь.

«Кроме того, демонстрировал свой обнаженный половой орган, предлагая малолетним его подержать, а также прикасался к груди и ягодицам девочек. Подозреваемый делал это для удовлетворения своей половой страсти, осознавая, что дети, которые находятся у реки — малолетние», — сказано в выводе суда.

Дети рассказали о случившемся родителям, и на днях злоумышленника задержали. У него изъят упомянутый телефон, в котором обнаружены сайты страниц из интернета с порнографическим видео. У мужчины нашли также презервативы, складной нож с 9-сантиметровым лезвием и сладости.

Задержанный зарегистрирован в Сумской области. Официально нигде не работает, ранее был судим, у него отсутствует постоянное или временное место жительства на территории Овидиопольского района.

Адвокат обвиняемого настаивал на домашнем аресте. Заслушав стороны, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в Одесском СИЗО до 8 августа 2019 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно в Киеве правоохранители задержали мужчину, который занимался съемками детского порно и совращал малолетних детей. Жертвами педофила становились девочки 9−10 лет.



А в селе под Киевом задержали иностранца, попытавшегося изнасиловать 14-летнюю школьницу. fakty.ua/304 027

«ФАКТЫ» также сообщали, что в Кривом Роге 39-летнего рецидивиста, пытавшегося изнасиловать 8-летнюю девочку, отпустили на свободу. В полиции объяснили, что пока у следствия нет достаточной доказательной базы.

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