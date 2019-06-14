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Ален Делон экстренно помещен в больницу

19:55 14 июня 2019 233
Ален Делон
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 14 июня, в Париже был экстренно госпитализирован легендарный актер Ален Делон. Его доставили в тяжелом состоянии в американский госпиталь в Нейи-сюр-Сен. Как утверждает BFM TV, у 83-летнего Делона случился инсульт.

В мае Ален был почетным гостем 72-го Каннского международного кинофестиваля. Там ему вручили «Золотую пальмовую ветвь» за личный вклад в развитие кинематографа. Такое решение вызвало критику со стороны борцов за права женщин.

Делон — один из самых ярких представителей французского кино. За свою долгую карьеру актер снялся у многих культовых режиссеров — Лукино Висконти, Микеланджело Антониони, Анри Вернея, Жан-Пьера Мельвиля и других. Наибольшей известностью пользовались картины «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Затмение» (1962) «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973). Также актер много снимался в коммерческих фильмах — «Черный тюльпан», «Зорро», «Бассейн», «Смерть негодяя».

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