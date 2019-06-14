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Под Одессой полицейский избил пассажира автомобиля
В Одесской области полицейские остановили авто за нарушение правил и пустили в ход дубинку. После того, как в соцсетях появилось видео инцидента и разгорелся скандал, в полиции объявили служебную проверку.
В региональном главке Нацполиции сообщили, что ознакомились со видеозаписью из сети. Камера зафиксировала, как сотрудник Белгород-Днестровского отдела полиции применяет специальное средство — дубинку.
Предварительно установлено, что сотрудники экипажа сектора реагирования патрульной полиции остановили транспортное средство, водитель которого нарушил правила движения. Между одним из правоохранителей и пассажиром автомобиля возник конфликт. После этого полицейский нанес мужчине несколько ударов дубинкой. Гражданин, в свою очередь, обратился в медицинское учреждение и подал жалобу в местный отдел полиции.
«Обстоятельства происшествия устанавливаются. После окончания проверки материалы будут направлены в Государственное бюро расследований. Действиям каждого участника конфликта будет дана правовая оценка», — пообещали в главке.
На время служебной проверки патрульный отстранен от исполнения обязанностей.
Напомним, ранее в Черновицкой области подросток и его мать избили полицейского за замечание, а под Киевом нетрезвый дебошир ударил правоохранителя ножом.
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