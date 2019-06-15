Уже не «мать-одиночка»? Новый жених подарил Седоковой шикарный букет

Шоу-бизнес

Долгие годы фанаты беспокоятся о личной жизни Анны Седоковой. За плечами артистки три провальных брака и трое прекрасных детей: Алина, Моника и Гектор. Но, несмотря на все жизненные трудности и неудачи, Анна продолжает верить в любовь и, вероятно, бесконечный позитив Седоковой дал свои плоды.

Так, в соцсети артистка поделилась снимком шикарного букета алых роз. Судя по тому, что в описании артистка оставила трогательные слова о любви, столь шикарный букет ей подарил новый жених.

«Из миллиона сердец, я всегда выберу твоё. Из миллиарда звёзд, я всегда узнаю ту, на которую ты будешь смотреть ночью. Я всегда почувствую твою боль, даже если она будет где-то глубоко, а ты очень далеко. Я возьму твою руку, пусть даже в моих мечтах и сожму ее крепко-крепко, чтоб эта боль по венам перетекла в меня. Я с ней справлюсь. Я сильная ты за меня не бойся. Я всегда буду о тебе заботиться. Я всегда рядом», — написала певица.

Очевидно, Анна решила пока что скрывать имя избранника, ведь, как известно, счастье любит тишину, однако, многодетная мать уже явно не «одиночка».

Стоит отметить, фанаты не только оценили трогательные слова певицы, но вмиг принялись поздравлять певицу с появлением достойного мужчины в её жизни.

«Мало сейчас кто такие букеты дарит», «Такие замечательные слова, которые греют сердце и душу», «Просто невероятный букет! Вауууууу!», — пишут они.

При этом некоторые из поклонников настроены более прозаично: «Аня, чего толку от этих букетов и мемуаров…)) Букет засохнет. мемуар забудешь. Пусть лучше твою ипотеку закроет!!! Вот это дело и поступок!!!», «Красиво звучит если бы это писал Мужчина. Видимо „неизвестный автор“ реально отчаялась, что уже готова спасать слабенького мужчину», «Анечка, главное, чтобы все эти слова говорил мужчина и доказывал поступками! Защищал и заботился о тебе».

В то же время остаётся лишь гадать, кем является возлюбленный Седоковой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анна Седокова взбудоражила поклонников в сети. Звезда опубликовала в Instagram пикантное фото в алом купальнике. Анна соблазнительно позирует на шезлонге у бассейна с бутылкой в руках, показав во всей красе свою впечатляющую пятую точку.

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