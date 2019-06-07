Голая, но с гитарой: Анна Седокова взбудоражила сеть (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Анна Седокова, похудевшая с помощью интервального голодания, решила показать результат, не скрывая ничего. Она опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото, на котором позирует абсолютно голой. Интимные места дерзкая Седокова прикрыла руками. Таким образом она решила рассказать миру о своей мечте — получить российскую премию МУЗ. тв в номинации «Лучшее женское видео» за клип «Шантарам». Очевидно, Анна решила, что ее откровенное фото непременно поможет в этом.

«Сказать, что выиграть эту премию моя мечта, ничего не сказать. Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад, но так и не вышла ее получать. Потому что в моем животике уже была маленькая Доченька, но меня туда и не приглашали. Прошло 15 лет и это моя третья номинация. Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло ! И я не сдамся, ведь вы со мной все эти годы», — написала Седокова.

Напомним, певица живет в основном в Москве, гастролирует в России. В Украине ее также можно заметить на частных вечеринках. Незамужняя мать троих детей не стыдится своих форм и часто публикует откровенные фото. Иногда ей достается от подписчиков за использование фотошопа.

Как ранее писали «ФАКТЫ» Седокова топлес похвасталась новыми джинсами.

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