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Дакоту Джонсон бросил бывший муж Гвинет Пэлтроу (фото)
Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон и солист британской группы Coldplay Крис Мартин расстались после двухлетнего романа — несмотря на слухи об их скорой свадьбе. Как сообщает источник газеты The Sun, пара действительно поговаривала о помолвке, но затем каждый решил пойти своим путем, что стало сюрпризом для всех. 42-летний музыкант сказал своим друзьям, что он снова одинок. С 29-летней американской актрисой он расстался в прошлом месяце. В последний раз их видели вместе на публике в ноябре прошлого года.
Ранее Мартин был в течение десяти лет женат на голливудской звездой Гвинет Пэлтроу, от которой у него есть двое детей. Супруги подали на развод в 2014 году. Однако до сих пор поддерживают дружбу. С Дакотой (дочерью актеров Мелани Гриффит и Дона Джонсона) Гвинет также состоит в приятельских отношениях. Пэлтроу сейчас замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком. Они сыграли свадьбу в сентябре прошлого года.
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