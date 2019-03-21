Моя мама, Мелани Гриффит, научила, как вести себя при сексуальных домогательствах, — Дакота Джонсон

Интервью со звездой

Дакоте Джонсон на роду было написано стать кинозвездой. Почти все ее родственники — известные актеры. Мать — Мелани Гриффит, звезда 80-х и 90-х — сыграла главные роли в культовых картинах «Деловая девушка» и «Дикая штучка». Отец — Дон Джонсон, красавец, в которого были влюблены миллионы женщин благодаря его ролям в криминальных сериалах «Полиция Майами» и «Нэш Бриджес». Воспитанием Дакоты занимался Антонио Бандерас после того, как женился на Гриффит. Но на этом список членов актерской династии, к которой принадлежит Дакота, не заканчивается. Ее дед по материнской линии Питер Гриффит снимался в кино еще будучи ребенком. Затем появился на экране в 1978 году в культовом фильме ужасов «Хэллоуин», а в основном играл на театральной сцене. А вот его первая жена, мать Мелани, актриса Триппи Хедрен некоторое время была главной музой Альфреда Хичкока. Она сыграла в двух его картинах — «Птицы» и «Марни». А еще есть сестры и братья, которые тоже время от времени снимаются в кино и на телевидении. Дакота Джонсон, сыграв небольшие роли в нескольких фильмах (драма «Социальная сеть»), неожиданно громко заявила о себе, снявшись в эротической драме «Пятьдесят оттенков серого». Ей досталась главная женская роль. Фильм наделал много шума. Дакота получила премию Британской кинотелеакадемии BAFTA за лучший дебют и престижную премию «Выбор народа» как лучшая драматическая актриса. Однако не все столь высоко оценили игру Джонсон. В результате ей присудили антипремию «Золотая малина» как худшей актрисе. Следующие две части «Пятидесяти оттенков серого» и вовсе разочаровали критиков. Но зрители остались довольны. Трилогия собрала в мировом прокате в общей сложности 1,2 миллиарда долларов. Казалось, решение сыграть в эротических фильмах было ошибкой молодой актрисы. Дакота словно обрекла себя на подобные роли в дальнейшем. Однако Джонсон доказала, что способна на многое. Минувший год стал для нее успешным. Национальная ассоциация владельцев кинотеатров назвала Дакоту «Звездой 2018 года». Она сыграла главные женские роли в фильмах «Суспирия» и «Плохие времена в «Эль Рояле». И хотя в обеих картинах тоже хватает «обнаженки», критики и зрители обратили внимание в первую очередь на драматический талант актрисы, а не на ее красивое тело. О своей личной жизни, карьере и многом другом 29-летняя Дакота Джонсон рассказала в откровенном интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

— Дакота, скажите, это ваши родители повлияли на то, что вы полюбили мир кино с раннего детства?

— Думаю, это было неизбежно. Я родилась и выросла в окружении кинематографистов. Моей детской площадкой на самом деле была площадка съемочная. И я не жалею. Считаю своей прерогативой, целью и наслаждением продолжать дело, начатое еще моими дедушкой и бабушкой — развлекать, доставлять удовольствие зрителям в разных странах мира.

— В картине «Плохие времена в «Эль Рояле» есть сцены, когда одни персонажи наблюдают за другими через зеркало с секретом. Человек сидит или ходит перед зеркалом и не подозревает, что в этот момент его кто-то видит. Не кажется ли вам, что профессия актера и даже его жизнь — постоянное нахождение перед таким зеркалом?

— Иногда я действительно испытываю подобное ощущение. Говорю сейчас о папарацци. Одно дело, когда они преследуют тебя, гонятся за тобой. Тогда ты знаешь, что тебя фотографируют. И совсем другое, когда такие фотографы сидят в засаде, прячутся в машине с затемненными стеклами или где-то в кустах, на дереве. Ты не знаешь, что тебя снимают. А потом эти снимки публикуют в газетах, они появляются в Интернете. Для меня это — все равно что кража!

— А вы сами не хотели бы понаблюдать за кем-то тайком?

— О, это очень заманчиво, будоражит воображение, щекочет нервы.

— Можете сказать, за кем бы вам хотелось проследить?

— Нет-нет, что вы! Не скажу. Это так странно. Люди могут обидеться (смеется).



* Минувший год оказался для Дакоты Джонсон очень успешным в профессиональном плане. Фото Getty Images

— В этом же фильме также есть эпизод, когда персонажи сжигают пленку с секретной видеозаписью. С фильмом. А вы? Есть что-нибудь такое в вашей жизни, что хотелось бы сжечь, уничтожить?

— Сжечь? О, я бы с удовольствием устроила знатный костер из нескольких фильмов, в которых снималась. Но не скажу, каких именно. Боюсь, если сделаю это, то студии откажутся иметь со мной дело (смеется).

— Это потому, что вы снимались в них обнаженной?

— Вовсе нет. Мама всегда учила меня любить свое тело. И не важно, как оно выглядит. Как любая женщина, я часто сомневаюсь в своей внешности. Кажусь себе некрасивой, толстой. Или слишком худой. Или просто мне кажется, что я плохо выгляжу. А раз в месяц и вовсе чувствую себя грязной. Вы понимаете, о каких днях я сейчас говорю. А мама меня научила — что бы ни происходило, какие бы мысли не лезли в голову, ты прекрасна. Красива всегда и во всем. Или без всего.

— Многие говорят, что в «Пятидесяти оттенках серого» вы, простите меня, я просто сейчас повторяю чужие слова, не показали ничего, кроме своего тела. Актерская игра якобы ужасна в этих фильмах…

— Думаю, большинство людей, которые посмотрели все три части «Оттенков», в кино ничего не смыслят. Они как раз не являются поклонниками кино. В этих фильмах их интересовало нечто другое. Потому они и дают такие оценки.

— А как вы понимаете для себя суть «Пятидесяти оттенков серого»?

— Это гимн женской красоте. Моя героиня к концу истории осознает силу, которой обладает. Власть, которая таится в ее теле. И такая власть есть в каждой женщине. Только ее нужно ощутить, поверить в нее.



* «Пятьдесят оттенков серого» — это фильм о женской красоте", — говорит Дакота

— Хорошо, принимаю вашу оценку. Но как тогда быть с фильмом «Суспирия»? Это совсем другой жанр. Фильм ужасов, мистика. А в нем полно обнаженного женского тела. Что скажете?

— В «Суспирии» рассказана удивительная история. Девушка попадает в Берлин в закрытую женскую школу танцев. В этой картине танец — главное. Его красота, сила, раскрепощение, которое он дарит. Моя героиня постепенно познает себя и те страшные и могучие силы, которые в ней таятся и вырываются наружу только благодаря танцу. Она узнает, что является ведьмой, самой могущественной из всех. Поэтому демонстрация обнаженного женского тела в фильме является одним из режиссерских приемов, помогающих раскрыть главную тему, и ни в коем случае не самоцелью.

— Вам нравится быть ведьмой?

— Почему вы так решили?

— Вы однажды сказали, что вас с детства привлекали ведьмы, что не интересно было играть в принцесс или фей. А вот ведьмы…

— Нет, принцессы, конечно, тоже были в моих детских играх (смеется). Как же без них. Но сказки про ведьм, а потом фильмы про них мне нравились почему-то больше. Я любила смотреть «Практическую магию» (фильм с Николь Кидман и Сандрой Буллок. — Ред.) или «Колдовство» (фильм ужасов о колдуньях-старшеклассницах. — Ред.). Вот я нашла ответ на ваш вопрос. Мне нравятся истории о сильных женщинах. Женщинах, обладающих властью, пусть даже колдовской. И я сама не против быть такой. Да, мне очень нравится быть ведьмой. Хотя в глубине души являюсь пуританкой.



* Мать молодой актрисы Мелани Гриффит и отец Дон Джонсон — звезды Голливуда

— В «Суспирии» действительно много танцев. Вы сами снимались в этих сценах?

— Много — не совсем точное слово в данном случае. Почти 90 процентов экранного времени в этой картине отдано танцам. Скажите, какой смысл режиссеру снимать в таком фильме актрису, не умеющую танцевать, которой нужна дублерша?

— Значит, вы сами танцевали там?

— Лишь в некоторых коротких эпизодах меня подменяла дублерша — профессиональная танцовщица Таня. Некоторые элементы, движения оказались слишком сложными для меня. Я не смогла их исполнить, сколько ни пыталась. Это может сделать только балерина. А съемки нельзя было затягивать — график очень жесткий.

— Но вы же в юности занимались танцами, разве нет?

— Да, но это несколько другое. Немного уроков классического балета, джаза, степа. Я никогда не собиралась танцевать на большой сцене. Все это было скорее для общего развития.

— Когда Лука Гуаданьино предложил вам эту роль, не пытались отказаться? Вы же понимали, что нужно будет долго и упорно заниматься танцами?

— Знаете, у меня так всегда. Когда дают сценарий, я, читая его, сразу паникую. Господи, я никогда не смогу это сыграть! О чем они там думали?! Нужно немедленно отказаться! Называю это фазами. То, что я только что описала, — фаза испуга и растерянности. Потом приходит фаза сомнения. Я уже согласилась, мы приступили к работе над фильмом, но мне кажется, что все идет не так, как хочет режиссер. Фаза уверенности наступает потом, когда все практически снято.

А с Лукой первая фаза была очень короткой. Я уже снималась у него в фильме «Большой всплеск». Это ремейк знаменитого французского фильма «Бассейн» с Аленом Делоном и Роми Шнайдер. Моей партнершей там была Тильда Суинтон. И когда Лука сказал, что она будет играть в «Суспирии», все мои малейшие страхи и сомнения испарились. Тильда — удивительная женщина. Она стала моей лучшей подругой. А Лука — тот режиссер, с которым я готова работать постоянно. Он лучше меня знает, на что я способна. Если скажет: «Дакота, следующие шесть недель ты должна все время ходить на руках» — я только кивну головой и тут же сделаю стойку на руках. Вот и в этот раз Лука поверил в меня. Я два месяца до начала съемок каждый день занималась танцами. Со мной в студии работали 20 профессиональных танцовщиц и танцоров. Это было замечательное время.

— Вы сказали, что мать научила вас любить свое тело. Если не секрет, в чем еще Мелани помогла вам как актрисе?

— Господи, она родила меня! Разве этого мало? Она выносила меня, произвела на свет, вырастила. Научила многому. Я сейчас не только о профессии говорю. У нас чудесные отношения. Знаете, я вам так скажу: сущность любого человека проявляется в том, как он относится к своей матери. Лично для меня — это главный критерий.



* Антонио Бандерас, за которого Мелани Гриффит вышла замуж, воспитывал маленькую Дакоту

— А ваша бабушка? Вы часто видитесь с ней?

— Хотела бы гораздо чаще. Но она не сидит на месте. В январе ей исполнилось 89 лет, а она полна сил.

— Триппи дает вам какие-то наставления относительно профессии?

— Нет, она считает, что я должна все понять сама. Кроме того, бабушка последние годы занимается совсем другими вещами. Она спасает диких животных. Основала специальный фонд помощи животным в 1983 году, еще до моего рождения. Больших диких кошек Триппи полюбила еще в конце 60-х. А вы знаете, что в нашей семье в 70-е годы жил взрослый лев?! Правда, потом бабушка признала, что это было ее большой ошибкой. Триппи говорит, всем очень повезло, что лев ни на кого не напал. Теперь ее фонд помогает диким кошкам — львам, тиграм, леопардам. И бабушка сама помогает ухаживать за ранеными или больными хищниками, кормит брошенных детенышей.

— А вы любите животных?

— Очень. Думаю, когда-нибудь продолжу дело Триппи. Хотя, может быть, это будут не хищники, а другие животные.

— Можно задать вам не очень приятный вопрос?

— А я могу на него не отвечать, если он мне не понравится?

— Конечно.

— Слушаю вас.

— Ваша бабушка когда-то поссорилась с Альфредом Хичкоком. И это навредило ее карьере в кино. Правда, что он добивался от нее взаимности?

— Увы, это так. Хичкок хотел сделать ее своей любовницей. Триппи не уступила его домогательствам. И он поклялся испортить ей карьеру. Так и произошло. Несколько лет ее не снимали или предлагали роли, которые она воспринимала как унижение. Но Триппи все равно выстояла. И я горжусь ею.

— Выходит, сексуальные домогательства существовали в Голливуде всегда?

— Это очень соблазнительно для режиссера или продюсера. Они же большие боссы! А вокруг столько красивых женщин. И все хотят стать кинозвездами. Вот и пытаются некоторые использовать свое положение и власть.

— А вам лично не приходилось сталкиваться с домогательствами?

— Слава богу, нет. Но бабушка и мама научили меня своими примерами, как нужно вести себя, если такое вдруг произойдет.

— После съемок в «Пятидесяти оттенках серого» вы сказали как-то, что нуждаетесь в помощи психотерапевта. И снова заявили то же самое после «Суспирии». У вас проблемы?

— Вот, так и знала. Американцы и европейцы по-разному относятся к психоанализу, хотя его родоначальниками являются как раз европейцы. Я постоянно хожу к психоаналитику, но это вовсе не значит, что у меня психическое расстройство. Просто я хочу лучше разобраться в себе, понять поведение других, их мотивацию. В США к этому относятся нормально. В Европе сразу говорят: «Она сумасшедшая». Ничего подобного! Я и вам могу рекомендовать попробовать это.

— Вы отправляете меня к психиатру?

— Понятно, вы пытаетесь спровоцировать меня. Нет, я просто хочу сказать, у всех есть какие-то проблемы в отношениях с другими людьми. Иногда мы не можем объяснить собственные поступки или решения, которые принимаем. Психоаналитик поможет во всем этом разобраться. С ним можно и нужно говорить обо всем максимально откровенно.

— Спасибо за совет. «Суспирию» снимала компания Amazon. Это совершенно новый игрок на рынке мирового кинематографа. Amazon, Netflixи другие подобные им компании снимают фильмы не для традиционного кинопроката. Они предлагают зрителям смотреть свои картины дома. Стриминговые сервисы стремительно набирают популярность. Есть мнение, что это может погубить кинотеатры. Люди перестанут ходить в них. А вы как думаете?

— Мне нравится смотреть фильмы в кинотеатре. Сам поход в кино — уже событие. Ты смотришь фильм на огромном экране. Если картина хорошая, погружаешься в нее полностью, без остатка. И ощущения совсем иные, если посмотришь ее дома. Чего-то не хватает. Что-то теряется при таком домашнем просмотре.

— А если фильм не очень?

— Тогда запах попкорна и шипение холодной колы оказывают терапевтическое воздействие. Они помогают ощутить реальность. И ты понимаешь, что происходящее на экране — всего лишь иллюзия, чья-то выдумка. Во всяком случае, лично я испытываю такие ощущения. Поскольку я тоже участвую в процессе изготовления фильма, существование кинотеатров и демонстрация в них продукта, в котором есть и частичка моего труда, делает для меня кинематограф в целом и то, чем я занимаюсь, оправданным. С другой стороны, понимаю — жизнь не стоит на месте. Все время появляется что-то новое. Стриминговые компании помогают снимать хорошее кино, у актеров и режиссеров стало больше работы. И это хорошо. Мне кажется, никуда кинотеатры не исчезнут. Подобные прогнозы возникали и раньше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дакота Джонсон и ее избранник, солист группы Coldplay Крис Мартин (бывший супруг Гвинет Пэлтроу), решили объявить о помолвке.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ», (оригинал Lex Martin/ The Interview People)

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