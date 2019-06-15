Заберите ваши деньги: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Общество

Телефонные мошенники в Украине сменили тактику. Раньше аферисты любили рассылать SMS о якобы блокировании банковских счетов. Теперь же махинаторы используют извечную любовь населения к легким деньгам — гражданам рассылают сообщения с призывом забрать выигранные крупные суммы.

Цель мошенников, как и в случае с якобы заблокированной карточкой, простая — заставить человека перезвонить по указанному в сообщении номеру. Далее в работу включится опытный переговорщик: он постарается выведать у доверчивого гражданина номер банковской карты, серию и номер паспорта и другие личные данные, которые помогут хищению средств со счета.

Obozrevatel опубликовал фотоскрин, как может выглядеть SMS от мошенников. Чтобы не стать жертвой аферистов, достаточно просто не перезванивать на указанный в сообщении номер.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что делать, если на телефон приходит SMS о выигрыше автомобиля. Мошенники ради правдоподобности создают фейковые страницы автодилеров, используют хорошо работающие психологические приемы (сообщают много подробностей, искусственно создают цейтнот). Полиция признает, что отследить таких махинаторов трудно, так как они постоянно меняют номера.

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