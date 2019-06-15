В сети появилось архивное фото вторжения боевиков Гиркина в Донецк

Украина

В сети опубликовано редкое фото 2014 года — когда колонна боевиков Игоря Гиркина заходила в Донецк. Фото было сделано 5 июля 2014 года на улице Университетской в центре города. Снимали колонну наемников местные жители.

Опубликовавшая снимок Виктория Солодухина рассказала, что сейчас с семьей живет в Германии, а автором фото была дочь.

«До ужаса спокойно и тихо. Я дочку за волосья оттягивала от окна. А она, дурочка, снимала и все твердила: это нужно выложить в интернет, чтобы все видели! Сейчас мы в Германии», — подписала фото пользовательница соцсетей.

Напомним, ранее бывший главарь боевиков Игорь Гиркин заявлял, что кроме рейда на Донбасс планировал завести российских наемников еще и в Одессу. Также Гиркин не скрывал, что работал на российскую ФСБ.

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