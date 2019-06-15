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Жара до +35 и дожди: синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
После жаркой субботы 15 июня воскресенье в Украине также обещает быть знойным. На большей части страны будут держаться +30…35 градусов. Кратковременные дожди с грозами возможны в западных областях, в Винницкой, Житомирской и частично в Киевской. Также синоптики не исключают небольшие осадки в восточных регионах (Харьковская, Луганская, Донецкая область).
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, ночью жара спадет до комфортных +18…24 градусов. А с понедельника 17 июня температура ненадолго снизится — в западных и северных регионах прогноз обещает дожди с грозами.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» собрали рекомендации специалистов, как пережить период жары, избежав гипертермии и обезвоживания. Медики посоветовали, как правильно выставить температуру на кондиционере в помещении.
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