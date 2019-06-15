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Бари Алибасов не ориентируется во времени после комы
Сын Бари Алибасова поделился тревожными новостями о состоянии отца. После отравления едкой жидкостью, впадения в кому и нескольких операций Алибасов-старший 11 июня вышел из медикаментозного сна, но с тех пор демонстрировал признаки амнезии, не узнавал родных и близких.
«Не помнит, даже что он Бари Алибасов. Ведет себя, будто ему пять лет», — жаловался сын продюсера.
Теперь спустя четыре дня Алибасов-младший признал, что восстановительный период затянулся. Пациент все еще не ориентируется во времени и разговаривает с трудом.
Что касается физического состояния Алибасова, то сын поспешил заверить, что анализы хорошие, возвращаются в норму. Контрольная гастроскопия предстоит 17 июня, семья Алибасова ждет хороших новостей. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.
Напомним, Алибасов был отправлен в тяжелом состоянии в московский Институт скорой помощи имени Склифософского. Продюсер вместо воды выпил жидкость для прочистки труб и получил ожоги четвертой степени. Едкая жидкость повредила пищевод, желудок, верхние дыхательные пути.
Сын продюсера опасался, что ткани после ожога неправильно срастаются, и потому может понадобиться пластическая операция.
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