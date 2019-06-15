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Подняли флаг Украины прямо под носом у оккупантов: опубликовано видео дерзкой "диверсии" ВСУ на Донбассе
В сети показали мотивирующее видео с передовой на Донбассе, на котором украинские военные с риском для жизни устанавливают флаг Украины в прямой видимости террористов. Короткий ролик опубликовал в сети военнослужащий Иван Мирный. Напомним, в эти дни Украина отмечает пятилетие освобождения от террористов Мариуполя.
«Наши подняли флаг перед носом у орков! Все будет Украина!», — прокомментировал видео бывший боец ДУК «Правый сектор».
В комментариях пользователи восхитились храбростью трех участников спецоперации.
«Я вами горжусь! Живчики вы мои!», — написала Люба Кудинова.
А Дмитрий Мурашко признался, что чуть не поседел, пока досмотрел до конца документальный триллер.
«Спасибо вам! Но в следующий раз давайте уж дронами, вы у нас одни», — призвал он.
Напомним, ранее украинские патриоты в оккупированном Донецке передали приветствие Украине, сфотографировавшись с государственным флагом возле «Донбасс Арены». А школьница из прифронтовой зоны сделала себе патриотическое тату с украинским тризубом.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!