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Подняли флаг Украины прямо под носом у оккупантов: опубликовано видео дерзкой "диверсии" ВСУ на Донбассе

15:30 15 июня 2019 297
Подняли флаг Украины прямо под носом у оккупантов: опубликовано видео дерзкой «диверсии» ВСУ на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали мотивирующее видео с передовой на Донбассе, на котором украинские военные с риском для жизни устанавливают флаг Украины в прямой видимости террористов. Короткий ролик опубликовал в сети военнослужащий Иван Мирный. Напомним, в эти дни Украина отмечает пятилетие освобождения от террористов Мариуполя.

«Наши подняли флаг перед носом у орков! Все будет Украина!», — прокомментировал видео бывший боец ДУК «Правый сектор».

В комментариях пользователи восхитились храбростью трех участников спецоперации.

«Я вами горжусь! Живчики вы мои!», — написала Люба Кудинова.

А Дмитрий Мурашко признался, что чуть не поседел, пока досмотрел до конца документальный триллер.

«Спасибо вам! Но в следующий раз давайте уж дронами, вы у нас одни», — призвал он.

Напомним, ранее украинские патриоты в оккупированном Донецке передали приветствие Украине, сфотографировавшись с государственным флагом возле «Донбасс Арены». А школьница из прифронтовой зоны сделала себе патриотическое тату с украинским тризубом.

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