Скончался легендарный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли (фото)

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В субботу, 15 июня, в своем доме в Риме скончался всемирно известный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Ему было 96 лет. За свою долгую и успешную карьеры он дважды номинировался на премию «Оскар», пять раз получил высшую итальянскую кинонаграду — премию Давида ди Донателло, а также удостоился двух премий «Эмми» и премии BAFTA.

Франко Дзеффирелли родился 12 февраля 1923 года во Флоренции. Он был незаконнорожденным сыном местного торговца текстилем и его любовницы. Когда мальчику исполнилось шесть лет, его мать скончалась. Его воспитанием занималась британская диаспора. Позже Дзеффирелли снял фильм об этом, назвав его «Чай с Муссолини». Картина вышла в прокат в 1999 году.

Франко окончил Академию изящных искусств и поступил во Флорентийский университет, где изучал живопись и архитектуру. Во время Второй мировой войны вступил в ряды итальянского Движения сопротивления. Затем служил переводчиком при 1-м Гвардейском полку Вооруженных сил Великобритании.

После войны вернулся во Флоренцию. Однако, посмотрев фильм «Генрих V» Лоуренса Оливье, твердо решил заниматься кино и театром. В 1946 году он переехал в Рим. Там познакомился с режиссером Лукино Висконти, с которым его некоторое время связывали близкие отношения (Дзеффирелли был гомосексуалистом и не скрывал этого). Висконти оказал большое влияние на творчество Дзеффирелли. Также Франко работал с другими знаменитыми итальянскими кинематографистами — Роберто Росселлини и Витторио де Сика.

Елизабет Тейлор и Ричард Бартон в фильме "Укрощение строптивой"

В 1953 году Дзеффирелли осуществил свою первую театральную постановку. Это была опера Россини «Золушка» в миланском театра Ла Скала. Она имела большой успех. Франко позвали сначала в Лондон, затем в Нью-Йорк. Оказавшись в Америке, итальянец решил снимать кино. Для начала он взялся за экранизацию классики. В 1967 году вышла первая его картина «Укрощение строптивой», главные роли в которой исполнили Элизабет Тейлор и Ричард Бартон. Уже спустя год Дзеффирелли снял еще одну экранизацию Шекспира — «Ромео и Джульетта» с Оливией Хасси, Леонардом Уайтингом и Майклом Йорком в главных ролях. Оба фильма произвели фурор.

Оливия Хасси и Леонард Уайтинг в фильме "Ромео и Джульетта"

Франко переключился на библейскую тематику. Его фильмы «Брат Солнце, сестра Луна» о жизни Франциска Ассизского и «Иисус из Назарета» на многие годы стали примером для других режиссеров, снимавших на эту же тему.

Кадр из фильма "Иисус из Назарета"

Дзеффирелли снял также несколько киноверсий классических итальянских опер — «Паяцы», «Сельская честь», «Травиата», «Отелло». В них снимались как звезды кино, так и оперные звезды. В 1990 году режиссер вернулся к Шекспиру и выдал «Гамлета» с Мелом Гибсоном в главной роли. Его последней работой в кино стала картина «Каллас навсегда», посвященная легендарной певице Марии Каллас. Ее сыграла французская актриса Фанни Ардан.

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