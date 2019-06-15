Гнались за пьяным водителем: киевские копы попали в серьезное ДТП (фото, видео)

Происшествия

В Киеве, где продолжается расследование обстоятельств смертельного ДТП на путепроводе в Голосеевском районе, в ночь на субботу патрульным пришлось устроить погоню за пьяным водителем Volkswagen. Погоня закончилась разбитым служебным Prius, а также госпитализацией двух патрульных, сообщает Киев Оперативный.

Автомобиль, который двигался с превышением скорости и не останавливался на сигналы правоохранителей, был замечен в 3:00.

В разгар погони за ним, на перекрестке улиц Вышгородской и проспекта Правды, авто патрульных столкнулось с автомобилем Ford.

После госпитализации пострадавших патрульных преследовать нарушителя продолжили другие наряды полиции, однако догнать и задержать Volkswagen они смогли только в районе Золотых Ворот, и то лишь после того, как он столкнулся с автомобилем ГАЗЕЛЬ.

После остановки авто выяснилось, что водитель Volkswagen находится в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения теста на алкоголь демонстративно отказался.

Напомним, ночью 11 мая авто патрульных в Киеве столкнулся с BMW, в результате чего пострадали все участники инцидента. В сети появилось видео с места резонансного ДТП.

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