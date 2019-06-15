Остановилось сердце: на передовой умер боец ВСУ

Украина

47-летний боец Вооруженных Сил Украины Иван Сиренко умер от сердечного приступа, сообщила в Facebook известный волонтер и активистка Виктория Микитюк.

«В Немии Могилев-Подольского района будут хоронить бойца Ивана Сиренко. На передовой у 47-летнего мужчины остановилось сердце. Июньским утром Иван должен был заступать в наряд, сослуживцы к нему — мертвый… Сердце. Реанимационные мероприятия не помогли… Герой возвращается навсегда домой. Несколько предложений о нем и молитва — это, пожалуй, самое малое, что мы можем сделать. Просто поблагодарить», — написала она.

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Виктория сообщила об Иване следующее: «Примером любви к родной стране стал его младший брат Андрей, который еще с первых дней пошел служить добровольцем. Как только демобилизовался, через три недели Иван в военкомат. А дальше Миргород, военная часть А0732 и Донецкая область. В прошлом году братья похоронили мать, отец с семьей давно не проживал».

В комментариях к сообщению люди пишут обычные в таких ситуациях фразы: «Герои не умирают» и «Светлая память».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что недавно в сеть попало видео с передовой на Донбассе: военные с риском для жизни устанавливают флаг Украины в прямой видимости террористов.

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