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Совсем молодой: в сети показали фото украинского бойца, погибшего под Донецком
В четверг, 13 июня в селе Пески под Донецком погиб старший солдат, воздушный разведчик 34-го батальона 57-й бригады в / ч А-4395 Виталий Малозовенко с Кировоградщины. Об этом сообщает Кировоградская облгосадминистрация.
Трагедия произошла при выполнении боевого задания. Военный подорвался на мине.
Родился воин 6 июня 1995 года в селе Тырлова Балка Устиновского района Кировоградской области.
«Областная государственная администрация и областной совет глубоко скорбят по поводу трагической гибели во время выполнения боевого задания на востоке Украины старшего солдата, командира беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 34-го батальона 57-й бригады в / ч А-4395 Малозовенка Виталия и выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в некрологе.
Напомним, 7 июня во время обстрела боевиками позиций ВСУ в районе Новолуганского на Светлодарской дуге погибли два бойца батальона «Азов» — 28-летний полтавчанин Дмитрий Пругло (позывной «Круглый») и 23-летний Максим Олексюк (позывной «Максон»). А в ночь на 3 июня на Донбассе трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим.
Как писали «ФАКТЫ», сегодня в Киеве почтили память 49 украинских военнослужащих, погибших во время катастрофы Ил-76 в районе Луганского аэропорта 14 июня 2014 года.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!