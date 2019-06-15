26.25 / 26.50 29.51 / 29.91
Киев: +32
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельное ДТП на Дружбы Народов в Киеве: эксклюзивные фото и детали с места происшествия

18:01 15 июня 2019 197
ДТП
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Сегодня «Факты» уже сообщали о трагическом ДТП на бульваре Дружбы народов в Киеве. Сейчас появились некоторые подробности этого происшествия и эксклюзивные фото.

По предварительным данным, столкновение Skoda и Chevrolet произошло около 08:30 утра. Chevrolet, в салоне которого находилось пять человек, двигался в сторону автовокзала. На мосту водитель Chevrolet потерял управление и столкнулся со Skoda. Она осталась на месте, а Chevrolet разорвало на несколько частей. Обломки разлетелись на десятки метров.

В этом происшествии был еще один участник — женщина, управляющая малолитражкой Nissan. Она была шокирована случившимся, долго приходила в себя, но вкратце рассказала, что ехала в направлении моста Патона и вдруг послышался громкий звук удара.

С ужасом водитель увидела, как в ее сторону что-то летит. Позже выяснилось, что на Nissan мог упасть оторвавшийся багажник Chevrolet. Каким-то чудом женщине удалось увернуться от удара. А затем на машину что-то упало. Это была … женщина из Chevrolet. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. В больнице оказался и водитель Skoda. А вот четыре человека из разорванного авто скончались на месте происшествия.

Точные причины этой аварии выясняет следствие.

Как сообщали «ФАКТЫ», киевские полицейские попали в ДТП во время погони за пьяным нарушителем.

*Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины