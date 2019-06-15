Происшествия

Смертельное ДТП на Дружбы Народов в Киеве: эксклюзивные фото и детали с места происшествия

Сегодня «Факты» уже сообщали о трагическом ДТП на бульваре Дружбы народов в Киеве. Сейчас появились некоторые подробности этого происшествия и эксклюзивные фото.

По предварительным данным, столкновение Skoda и Chevrolet произошло около 08:30 утра. Chevrolet, в салоне которого находилось пять человек, двигался в сторону автовокзала. На мосту водитель Chevrolet потерял управление и столкнулся со Skoda. Она осталась на месте, а Chevrolet разорвало на несколько частей. Обломки разлетелись на десятки метров.

В этом происшествии был еще один участник — женщина, управляющая малолитражкой Nissan. Она была шокирована случившимся, долго приходила в себя, но вкратце рассказала, что ехала в направлении моста Патона и вдруг послышался громкий звук удара.

С ужасом водитель увидела, как в ее сторону что-то летит. Позже выяснилось, что на Nissan мог упасть оторвавшийся багажник Chevrolet. Каким-то чудом женщине удалось увернуться от удара. А затем на машину что-то упало. Это была … женщина из Chevrolet. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. В больнице оказался и водитель Skoda. А вот четыре человека из разорванного авто скончались на месте происшествия.

Точные причины этой аварии выясняет следствие.

Как сообщали «ФАКТЫ», киевские полицейские попали в ДТП во время погони за пьяным нарушителем.

*Фото автора

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