- 18:30 Украина – Южная Корея: где смотреть онлайн финал ЧМ-2019 в Польше
- 18:14 Большинство – представители местного самоуправления: Порошенко представил кандидатов от ЕС в мажоритарных округах Ивано-Франковской области
- 18:01 Смертельное ДТП на Дружбы Народов в Киеве: эксклюзивные фото и детали с места происшествия
- 18:00 Остановилось сердце: на передовой умер боец ВСУ
- 17:45 Скандально известного нардепа Онищенко не пустили на выборы в Раду
- 17:38 Лишились абсолютно всего: пострадавшие при обстреле жилых домов в Марьинке нуждаются в помощи
- 17:20 Пляжи Одессы: где можно купаться без угрозы для здоровья
- 17:14 Украина — Южная Корея: онлайн-трансляция финала ЧМ-2019 в Польше
- 16:59 Цифры явно занижены: в России внезапно раскрыли число погибших от военных действий
- 16:29 Гнались за пьяным водителем: киевские копы попали в серьезное ДТП
- 16:20 Скончался легендарный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
- 15:57 MARUV попала в новый скандал из-за Крыма
Смертельное ДТП на Дружбы Народов в Киеве: эксклюзивные фото и детали с места происшествия
Сегодня «Факты» уже сообщали о трагическом ДТП на бульваре Дружбы народов в Киеве. Сейчас появились некоторые подробности этого происшествия и эксклюзивные фото.
По предварительным данным, столкновение Skoda и Chevrolet произошло около 08:30 утра. Chevrolet, в салоне которого находилось пять человек, двигался в сторону автовокзала. На мосту водитель Chevrolet потерял управление и столкнулся со Skoda. Она осталась на месте, а Chevrolet разорвало на несколько частей. Обломки разлетелись на десятки метров.
В этом происшествии был еще один участник — женщина, управляющая малолитражкой Nissan. Она была шокирована случившимся, долго приходила в себя, но вкратце рассказала, что ехала в направлении моста Патона и вдруг послышался громкий звук удара.
С ужасом водитель увидела, как в ее сторону что-то летит. Позже выяснилось, что на Nissan мог упасть оторвавшийся багажник Chevrolet. Каким-то чудом женщине удалось увернуться от удара. А затем на машину что-то упало. Это была … женщина из Chevrolet. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. В больнице оказался и водитель Skoda. А вот четыре человека из разорванного авто скончались на месте происшествия.
Точные причины этой аварии выясняет следствие.
Как сообщали «ФАКТЫ», киевские полицейские попали в ДТП во время погони за пьяным нарушителем.
*Фото автора
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!