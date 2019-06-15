Вскрылись резонансные детали исчезновения 11-летней девочки под Одессой

Происшествия

Спецоперация по поиску 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей 13 июня в Ивановском районе Одесской области, перешла в круглосуточный режим. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что родители обратились в полицию только поздно ночью, потому что самостоятельно занимались поиском длительное время.

«В настоящее по результатам активных поисковых мероприятий с привлечением подразделений полиции Одесской области, Национальной гвардии Украины, ребенок не найден. Возможно, девочка стала объектом преступления. Последний раз ее зафиксировала 13 июня видеокамера — у местного рынка, после 14:00. Поиски ребенка будут осуществляться круглосуточно», — отметил Аброськин.

Даша Лукьяненко

До школы, на занятие танцевального кружка, Даше нужно было идти еще около 10 минут — мимо НАСК «Оранта» и «Ощадбанка». Однако на танцы девочка не пришла…

По словам женщины, знающей семью в которой растет Даша, девочка не могла просто уйти или сбежать.

«Кроме того, по словам очевидцев, точнее, ее подписчиков, она вела прямой эфир в соцсети, который резко оборвался. После этого знакомые начали звонить Даше, но телефон был уже недоступен. По словам родителей, телефон был полностью заряжен, когда она уходила. Маловероятно, что он успел сесть за 15−20 минут…», — сообщила она.

Вместе с тем, происшествие активно обсуждается в социальных сетях. В частности, сообщают, что девочку видели в Одессе, а именно на жилом массиве Таирово, возле гимназии № 9, расположенной по проспекту Академика Глушко, 1 -г. Также девочку видели на том же проспекте, но уже вечером, возле дома № 26, в универсаме «Копейка». Якобы Даша была там в компании с темноволосым мальчиком, ростом выше нее.

Еще один пользователь соцсетей пишет: «Видел вчера очень похожую девочку в 203-й маршрутке, около 7−8 вечера. С сумкой, точно такой же кепкой, но она была с парнем лет 14−16, у парня светлый цвет волос. Лица девочки не видел, ибо она не смотрела на меня…».

Полиция обращается с просьбой ко всем: «Если у вас есть любая информация, касающаяся пропавшей девочки, сообщите по спецлинии „102“ или на горячую линию „Службы розыска детей“ по номеру 116 000 (с мобильного)!».

Напомним, в настоящее время к поискам ребенка привлечены самолеты местного аэроклуба, борта которых оснащены видеокамерами.



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