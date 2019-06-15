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Под Одессой пропала 11-летняя девочка: в поисках задействовали авиацию (фото)
В Ивановском районе Одесской области продолжается спецоперация по розыску 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей два дня назад.
«В поисковых мероприятиях принимают участие поднятые по тревоге полицейские из пяти ближайших к Ивановке отделов полиции, кинологи, 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины, десятки работников ГСЧС со служебными собаками и более сотни волонтеров», — сообщили в полиции.
В рамках начатого уголовного производства по п. 2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины проводятся обыски и подворовые обходы. Силами военнослужащих Нацгвардии и волонтеров прочесываются поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр появились полицейские посты.
Кроме того, поиски девочки осуществляются и с воздуха. К спецоперации привлечены самолеты местного аэроклуба, борта которых оснащены видеокамерами. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения ребенка.
Напомним, 13 июня Даша пошла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее было подсчитано, что в среднем каждый час в Украине пропадает ребенок.
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