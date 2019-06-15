Общество

Коллектив оперативно-диспетчерской службы Донецкого областного Центра экстренной медицинской помощи создал видеоролик «День медработника-2019», в котором собраны диалоги диспетчеров с абонентами, которые явно ошибочно позвонили на номер «103», или же затруднились с изложением сути своей проблемы.

- Обработала и смонтировала фильм заведующий диспетчерским отделом областного Центра экстренной помощи Марина Хидирова, а операторскую работу выполнил фельдшер — диспетчер Богдан Рыбальченко, — рассказал «ФАКТАМ» директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко. — Отбирали, конечно, «лучшее». Но звукозаписи, которые аппаратура делает автоматически, разумеется, немного подкорректировали, чтобы диалоги не были затянуты — обычно такие абоненты отнимают диспетчера времени больше, чем мы показали. Убрали непечатную лексику — увы, она встречается довольно часто, а также то, что указывает на личные данные абонента. Сопроводили диалоги субтитрами. Фильм создан своими силами и средствами ко Дню медицинского работника. Надеюсь, что наша работа понравится и нашим коллегам, и пациентам.

Напомним, «ФАКТЫ» опубликовали подборку поздравлений и открыток с Днем медика.

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