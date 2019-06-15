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«Посмотрела на «Квартал 95» вне сцены»: Мендель рассказала о своей работе с Зеленским
Президент Зеленский, который начал назначать исполняющих обязанности глав областных администраций, снова побывал на Донбассе, где посетил новый центр разминирования, поприсутствовал на подписании важного промыщленного инвестиционного контракта в Мариуполе, провел встречу с представителями регионального малого и среднего бизнеса и даже успел посетить концерт «95 квартала». Об этом в своем Facebook написала сопровождавшая Зеленского его пресс-секретарь Юлия Мендель.
«Как это быть спикером Владимира Зеленского? Это когда начинаешь субботу в 7 утра, летишь в Запорожье, потом вертолетом — в Мариуполь. И тут вместе с президентом Владимир Зеленский», — написала Мендель.
Также она отметила, что главными темами встречи с местными бизнесменами было строительство дороги Мариуполь-Запорожье, аэропорта, и дорог.
В свою очередь в администрации президента уточнили, что он побывал на церемонии подписания инвестиционного контракта между компанией «Метинвест Холдинг» и Air Liquide (Франция) по строительству комплекса воздухоразделительной установки на мариупольском предприятии заявил, что это является важным сигналом для инвесторов.
Документ, в частности, предусматривает привлечение украинской компанией 25 млн долларов.
Напомним, президент Зеленский оригинально поздравил с днем рождения своего американского коллегу — Дональда Трампа.
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