Украина

«Посмотрела на «Квартал 95» вне сцены»: Мендель рассказала о своей работе с Зеленским

Президент Зеленский, который начал назначать исполняющих обязанности глав областных администраций, снова побывал на Донбассе, где посетил новый центр разминирования, поприсутствовал на подписании важного промыщленного инвестиционного контракта в Мариуполе, провел встречу с представителями регионального малого и среднего бизнеса и даже успел посетить концерт «95 квартала». Об этом в своем Facebook написала сопровождавшая Зеленского его пресс-секретарь Юлия Мендель.

«Как это быть спикером Владимира Зеленского? Это когда начинаешь субботу в 7 утра, летишь в Запорожье, потом вертолетом — в Мариуполь. И тут вместе с президентом Владимир Зеленский», — написала Мендель.

Также она отметила, что главными темами встречи с местными бизнесменами было строительство дороги Мариуполь-Запорожье, аэропорта, и дорог.

В свою очередь в администрации президента уточнили, что он побывал на церемонии подписания инвестиционного контракта между компанией «Метинвест Холдинг» и Air Liquide (Франция) по строительству комплекса воздухоразделительной установки на мариупольском предприятии заявил, что это является важным сигналом для инвесторов.

Документ, в частности, предусматривает привлечение украинской компанией 25 млн долларов.

Напомним, президент Зеленский оригинально поздравил с днем рождения своего американского коллегу — Дональда Трампа.



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