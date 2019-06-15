В Нотр-Дам де Пари прошла первая после масштабного пожара месса

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Вечером 15 июня в соборе Парижской Богоматери состоялась первая после апрельского пожара месса. Службу в часовне в восточном крыле Нотр-Дам де Пари провел архиепископ столицы Франции Мишель Опети. В целях безопасности на мессу были допущены не более 30 человек. Все они, включая архиепископа, были в касках.

Напомним, собор, который является одним из символов Франции, сильно пострадал в результате масштабного пожара, начавшегося вечером 15 апреля. Крыша обвалилась на две трети, были разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов — символов евангелистов. Эти фигуры уцелели, так как были отправлены на реставрацию за несколько дней до пожара.

Около 400 пожарных занимались тушением более восьми часов. К счастью, никто не погиб. Храм выстоял. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор восстановят в пятилетний срок, чтобы успеть летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

В первые же дни поле пожара было объявлено, что богатейшие семьи Франции выделили крупные суммы на восстановление святыни. Утверждалось, что благодаря их щедрости было собрано более миллиарда евро.

Однако 15 июня американское агентство Bloomberg сообщило, что ни одно из этих крупных пожертвований до сих пор не сделано. На счетах специального фонда собрано не более 10 процентов заявленной ранее суммы. И эти деньги пожертвовали простые французы, а также граждане США. Их скромных взносов едва хватило, чтобы выдать зарплату рабочим, которые с середины апреля занимаются расчисткой территории и помещений собора.

Вечером 15 июня министр культуры Франции Франк Риестер в коротком интервью телеканалу France 2 заявил, что действительно пока собрано 80 миллионов евро. По имеющимся у него расчетам, восстановление Нотр-Дам де Пари потребует около 850 миллионов евро. Несмотря на это, Риестер не выразил беспокойства относительно пожертвований, обещанных миллиардерами. Министр подчеркнул, что все обещания остаются в силе. Он назвал сложившуюся ситуацию нормальной. Деньги будут поступать по мере выполнения реставрационных работ. К тому же, сказал Риестер, все еще не утвержден окончательный проект реконструкции и восстановления. Спонсоры, обещавшие сотни миллионов евро, хотят увидеть, на что пойдут их деньги.

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