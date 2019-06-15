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В Одессе задержали банду, обеспечивавшую криминалитет оружием
При попытке продажи автомата, винтовки «Браунинг», которая числилась похищенной во время квартирной кражи, и двух боевых гранат РГО и РГД-5 с запалами к ним правоохранители задержали в Одессе двух участников группировки. Напомним, в начале июня одесская полиция со стрельбой задерживала своего бывшего коллегу, «переквалифицировавшегося» в мошенника.
Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы, которая специализировалась на торговле оружием, входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений жители Одесской и Николаевской областей.
«Злоумышленники скупали незаконно полученное другими лицами оружие и сбывали представителям криминальных кругов. Сотрудники СБУ задокументировали факт реализации фигурантами средств поражения. Сейчас двум задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в управлении одесской полиции.
Оперативные фото изъятого оружия и боеприпасов
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием») Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.
Напомним, недавно огромный нелегальный арсенал оружия обнаружили в Ровенской области.
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