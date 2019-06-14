16 июня 2019

Однажды во время экскурсии по тайским монастырям молодой турист из Европы увидел, в каких скромных условиях живет старый всеми уважаемый учитель — и искренне поразился увиденному:

- Как? И это все, что у вас есть? — спросил он хозяина бамбуковой хижины, в которой ничего, кроме стола с книгами, стула и небольшого коврика на полу, не было.

- Да, это все, — ответил старик. — Да и у тебя, как я вижу, не так уж много всего…

Парень смущенно посмотрел на свой походный рюкзак, в котором были сложены вещи, необходимые для путешествия, и попытался возразить:

- Так ведь мне в пути не так уж много и нужно.

- Я тоже в пути, — сказал старик. — Впрочем, как и мы все…

Решил вспомнить об этом сегодня вот почему. Сегодня во многих странах мира отмечается День отца. В связи с этим хотелось бы говорить долго и правильно. И о нашем, отцовском, предназначении в этой жизни. И о той роли, которую в судьбе каждого из нас сыграли наши отцы. И о том, что мы должны были бы оставить своим детям после ухода за горизонт. Ведь должны же? Только вот что? И сколько? А главное — чего…

Мы ведь как приходим в этот мир ни с чем, так и покинем его с тем же. И из всех богатств, которыми мы можем наградить в этой жизни своих детей, нет богатства более ценного, чем любовь, жизненный опыт и поступки, которыми мы им запомнимся. Все остальное — ничто. Израсходуется, потратится, разобьётся, придёт в негодность, растащится кем-то, истлеет и в конце концов исчезнет из их жизни, не оставив следа. И только наша любовь, и только наши поступки, и только то, чему мы успели детей научить во время общения с ними — только это останется в их памяти неизгладимо и нетленно. Если нам это удастся…

Говорю: если удастся, потому что понимаю, что лучший жизненный опыт — это не наш, подробно рассказанный детям, а их собственный, ими приобретённый. С набитыми шишками и горькими слезами, с неожиданными открытиями и правильными выводами, сделанными уже на примере собственных поступков. И всё равно… Пока есть возможность быть услышанным детьми — и своими, и не своими, кстати, тоже — буду стараться передавать им то, что способно им в будущем пригодиться порой даже куда больше, чем блага цивилизации или крупные суммы денег.

И если я смогу быть ими услышанным, если мои истории заставят их задуматься и несколько по-другому посмотреть на привычные, казалось бы, вещи и запомнить формулы накопленной человечеством мудрости, тогда всё это будет не напрасно. И то, что я собираюсь рассказать сейчас, лишь одна из таких формул.

Как-то человек спросил у Сократа:

- Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?

- Не знаю, — ответил Сократ. — Но прежде, чем ты мне это поведаешь, попробуй просеять задуманное через три сита.

- Три сита? — удивился человек. — Какие ещё три сита?

- А вот какие. Прежде, чем что-либо вообще говорить, постарайся трижды это просеять. Сначала через сито правды… Сейчас, например, ты уверен, что это правда?

- Нет. Я просто это услышал.

- Выходит, что ты не знаешь, правда это или нет… Теперь просеем через второе сито — сито доброты. Ты собираешься сказать мне о моём друге что-то хорошее?

- Нет. Скорее даже наоборот.

- Значит, — продолжал Сократ, — ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но при этом даже не уверен в том, что это правда. Ну, хорошо. Тогда попробуем ещё третье сито — сито пользы. Так ли уж мне необходимо услышать то, что ты собираешься сейчас сообщить?

- Нет, — снова сказал человек, — в этом особой необходимости нет…

- Итак, — заключил Сократ. — В том, что ты собирался мне сказать, не было ни правды, ни доброты, ни пользы. Тогда зачем же это говорить вообще?

Не знаю, буду ли я услышан в этот раз. Не знаю, не уверен. И проверить это не смогу никак. Да для меня это, в принципе, и не так уж важно. Для меня важно, чтобы когда-нибудь, хотя бы однажды, это сработало. И уберегло кого-нибудь от ошибки. Необдуманной. А, может быть, даже и непоправимой.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…