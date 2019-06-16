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Шоу-бизнес

37-летняя Вера Брежнева поразила откровенной фотосессией

8:58 16 июня 2019 136
Вера Брежнева
Инф. «ФАКТОВ»

Известная украинская певица Вера Брежнева, чья старшая дочь Соня недавно стала студенткой престижного университета в Калифорнии, вновь порадовала поклонников сексуальной фигурой, опубликовав фото в черном купальнике на фоне ярко-красного кабриолета и современной архитектурной инсталляции.

Свои фото она прокомментировала цитатой из известной песни группы «ВИА-гра» «Сто шагов назад».

«И пусть в моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому», — написала певица.

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