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37-летняя Вера Брежнева поразила откровенной фотосессией
Известная украинская певица Вера Брежнева, чья старшая дочь Соня недавно стала студенткой престижного университета в Калифорнии, вновь порадовала поклонников сексуальной фигурой, опубликовав фото в черном купальнике на фоне ярко-красного кабриолета и современной архитектурной инсталляции.
Свои фото она прокомментировала цитатой из известной песни группы «ВИА-гра» «Сто шагов назад».
«И пусть в моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому», — написала певица.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!