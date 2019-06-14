Дочь Веры Брежневой стала студенткой престижного университета в США

Шоу-бизнес

Дочь популярной певицы Веры Брежневой Соня Киперман, которая недавно отпраздновала свое 18-летие и отгуляла выпускной, порадовала родителей своими достижениями. Девушка стала студенткой престижного университета в Калифорнии.

Киперман поступила в гуманитарный колледж Уиттьер. В кампусе Соня будет глубже изучить английский язык. Колледж предлагает студентам около 30 специальностей, но какую выбрала дочь певицы, пока неизвестно.

Соня, которую Вера родила в первом браке, несколько лет самостоятельно живет в США. Она училась в престижной частной школе недалеко от Лос-Анджелеса в штате Калифорния. Вера старалась навещать дочь, не могла пропустить и ее выпускной.

Кем хочет стать в будущем, Соня пока точно не определилась. Она уже пробовала себя в качестве модели, не раз выходили на подиум Недели мод, а также снялась в эпизодической роли сериала «Дневники вампира». Также Соня увлекается конным спортом и акробатикой.

«У нее большие планы на будущее, а я ее во всем поддерживаю», — говорила Брежнева.

«Я сняла с Сони ответственность быть послушным ребенком. В Америке совершеннолетие — в 21, но у нас уже в 18, так что она свободная личность», — делилась звезда.

Напомним, Вера также воспитывает младшую дочь Сару от бизнесмена Михаила Кипермана. В браке с композитором и продюсером Константином Меладзе пока детей нет.

Ранее 37-летняя Вера говорила о том, что не против родить еще одного ребенка и даже готова стать бабушкой.

Также Брежнева трогательно поздравила свою маму с днем рождения и показала редкое семейное фото с сестрами.

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