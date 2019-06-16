Порошенко растрогал поздравлением с днем отца (видео)

Общество

Пятый президент Украины Петр Порошенко трогательно поздравил соотечественников с новым для Украины праздником — днем отца. В соцсети он опубликовал короткий ролик с сыном Алексеем и внуком. Отметим, 15 июня Порошенко произвел фурор неожиданным появлением на танцевальном фестивале в Ивано-Франковске.

Порошенко напомнил, что всего лишь несколько дней назад поздравлял отца с 83-летием, и вот теперь поблагодарил отца за то, что научил быть Украинцем.

Напомним, в сеть попало невероятно нежное фото Порошенко с женой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter