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Общество

Порошенко растрогал поздравлением с днем отца (видео)

10:30 16 июня 2019 178
Петр Порошенко с сыном и внуком
Инф. «ФАКТОВ»

Пятый президент Украины Петр Порошенко трогательно поздравил соотечественников с новым для Украины праздником — днем отца. В соцсети он опубликовал короткий ролик с сыном Алексеем и внуком. Отметим, 15 июня Порошенко произвел фурор неожиданным появлением на танцевальном фестивале в Ивано-Франковске.

Порошенко напомнил, что всего лишь несколько дней назад поздравлял отца с 83-летием, и вот теперь поблагодарил отца за то, что научил быть Украинцем.

Напомним, в сеть попало невероятно нежное фото Порошенко с женой.

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