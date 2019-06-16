Политика

Кандидат из топ-5 списка "Слуги народа" заявил, что не уважает Коломойского и объяснил свою позицию

Предприниматель и волонтер Давид Арахамия, ставший № 4 в избирательном списке партии «Слуга народу» сделал неожиданное признание о том, что не уважает олигарха Игоря Коломойского, поэтому вопрос о связи партии с ним было для него одним из определяющих.

По словам бизнесмена, неприязнь к Коломойскому у него возникла, когда он прилетел в Днепр и оценил состояние местного аэропорта. Тогда он понял, что бизнесмену не интересен его родной город, и, возможно, вся страна.

«Две вещи, которые меня беспокоили перед тем, как я мог согласиться или не согласиться присоединяться к команде. Это связи с Коломойским. И второе — это отношение к России», — рассказал Арахамия Радио Свобода.

Он также передал содержание своей беседы с Зеленским, когда он заверил, что с олигархом его связывает только трансляция программ «Квартала 95» на телеканале «1+1».

«Но говорит: ты еще увидишь, когда со временем увидишь мои связи с Коломойским с точки зрения, как я буду действовать», — процитировал президента кандидат в депутаты.

Напомним, известный телеведущий отказался баллотироваться в Раду от «Слуги народа», признавшись, что его беспокоит «ватная часть» окружения Зеленского.

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