Происшествия

Поисковая спецоперация под Одессой: привлекли водолазов, но отыскать Дашу пока не удается

В Ивановском районе Одесской области продолжаются масштабные поиски пропавшей 13 июня 11-летней Даши Лукьяненко.

«Именно в промежуток времени — с 13.41 до 14.24 часов 13 июня — исчез ребенок, — констатирует первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. — В пгт. Ивановка в настоящее время постоянно проживает до 3 тысяч человек, большинство из которых полицейские уже опросили, но ребенок до сих пор не найден. Не может такого быть, чтобы никто ничего не видел в таком небольшом поселке. Еще раз обращаемся к жителям Иванковки с просьбой обращаться в полицию на „102“, если кто-то владеет какой-либо информацией».

В круглосуточной поисковой операции задействовано более полутысячи человек.

В последний раз видели трое суток назад — около 14.00 часов она оказалась в поле зрения камеры видеонаблюдения. С тех пор девочку никто не видел, а телефонная связь с ней исчезла.

По словам заместителя начальника регионального главка Нацполиции-руководителя следственного управления Сергея Шайхета, к расследованию привлечены лучшие сотрудники. Массовый поиск идет повсеместно: на земле — прочесывают поля, лесополосы, ищут на водоемах и даже под водой, для чего прибыли водолазы. Кинологи с собаками обследуют каждый участок. С воздуха территорию просматривают экипажи самолетов местного аэроклуба, а добровольцы осматривают заброшенные поселковые дома.

«Сложно сказать, где мы еще не искали — обошли очень много мест: овраги, реки, протоки под мостами… Не говоря уже о самом поселке и близлежащих населенных пунктах», — говорит волонтер Ирина Семкина.

Тем временем в полиции уточнили информацию о том, как выглядела девочка в момент исчезновения.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в ходе дополнительного допроса родителей пропавшей девочки была получена уточняющая информация — в день исчезновения Даша была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.

Также на ней были розовые шорты, черные сандалии, при себе имела сумку с разноцветной чешуей.

При получении любой информации о ребенке полиция просит немедленно сообщить по спецлинии «102».

Напомним, накануне в полицию стали поступать противоречивые сведения о возможном местонахождении Даши, но ни одно из них не подтвердилось.

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