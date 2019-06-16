Политика

Мы демонстрируем нашим врагам, что Украина живет, развивается и движется в Европу, — Порошенко

Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко продолжает свою поездку по городам западной Украины. В воскресенье, 16 июня, пятый президент Украины вместе с соратниками побывал на карпатских фестивалях «Via Carpatia» и «Полонинское лето». По словам Порошенко, эти фестивали уже стали традиционными и каждое лето превращают Гуцульщину в культурную столицу страны — это доказательство того, что Украина живет, развивается и стремительно движется к своей европейской цели.

«Чрезвычайно важно, чтобы праздник „Полонинского лета“ обязательно проводился ежегодно. Чтобы враг видел — Украина живет и движется в сторону Европейского Союза! Единения вокруг команды „Европейской Солидарности“ — это гарантия того, что Украина больше никогда не вернется к российской империи», — убежден Порошенко.

Лидер партии «ЕС» также посетил праздничное богослужение в уникальном храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Криворовня Ивано-Франковской и поздравил прихожан со светлым праздником Троицы.

Храм, двери которого открыты для верующих более трех с половиной века, в этом году впервые встречает крупнейшие религиозные праздники в лоне свободной автокефальной Православной церкви Украины.

«Я хочу поблагодарить каждого из вас за эти 5 лет нашего единения, развития и создания фундамента Украины. Мы создали Украинскую автокефальную, независимую от Москвы православную церковь. Мы приняли закон, который защищает наш язык — и в этом есть значительный вклад наших депутатов, в том числе и Николая Княжицкого. Мы практически „с нуля“ создали Вооруженные силы Украины. Мы видим возрождение наших культурных традиций, мы видим, что у нас есть все основания двигать нашу страну вперед. Я благодарю каждого из вас за этот вклад!», — отметил Порошенко.

Напомним, накануне Порошенко вызвал ажиотаж на фестивале Underhill European Music Festival в Ивано-Франковске.

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