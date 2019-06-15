Порошенко произвел фурор на музыкальном фестивале в Ивано-Франковске (видео)

Украина

Пятый президент Украины Петр Порошенко, возглавивший команду партии «Европейская солидарность» на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля, неожиданно появился на музыкальном фестивале Underhill European Music Festival в Ивано-Франковске.

Организаторы мероприятия позиционировали как «место, где танцуют днем и ночью», позвав в качестве хедлайнеров MOZGI, Олю Полякову, Dzidzio, группы «Бубмокс», «Друга Ріка», «Скрябін & Yurcash», «С.К.А.Й», «Беz Обмежень».

Тем не менее появление Порошенко приветствовали практически все собравшиеся на фестивале. Он же с удовольствием делал селфи и общался с местными жителями, после чего опубликовал видео в своем Facebook.

«Музыкальный фестиваль „Underhill“ — очень ожидаемое событие для Ивано-Франковска. Слышал много хороших отзывов — теперь вижу, что атмосфера даже лучше, чем ожидал! Друзья, вы фантастические!», — прокомментировал он свои впечатления.

Напомним, 15 июня Порошенко представил однопартийцев, которые будут баллотироваться в Раду от партии в мажоритарных округах Прикарпатья.

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