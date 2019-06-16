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Под Одессой рыбак вместо рыбы поймал боевую противотанковую гранату (фото)
В пруду одного из сел Лиманского района недалеко от Одессы рыбак «выловил» какой-то предмет, «очень похожий на взрывоопасный».
Об этом мужчина сообщил в полицию. Прибывшие на место следственно-оперативная группа и специалисты- взрывотехники установили, что обнаруженный в пруду предмет — реактивная противотанковая граната РПГ-26.
«Следует отметить, что боеприпас находился во вполне боеспособном состоянии и представлял реальную угрозу жизни окружающих. На месте провели необходимые работы для безопасной транспортировки РПГ на полигон. Боеприпас оперативно обезврежен», — сообщили в полицию.
Оставшиеся на месте подрыва фрагменты направят в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) УК. Полиция выясняет, каким образом РПГ попала в пруд.
В субботу, 15 июня, в Раздельнянском районе Одесской области неизвестные бросили боевую гранату во двор частного жилого дома.
«В полицию позвонил владелец дома. На место выехала следственно-оперативная группа подразделения, взрывотехники и кинологи. Во дворе, недалеко забора, обнаружены следы, предварительно, от взрыва гранаты РГД-5. Изъятые с места происшествия осколки, смывы из воронки и остатки щебня направлены на экспертизу», — сообщили в главке.
Как стало известно «ФАКТАМ», ЧП случилось около трех часов ночи во дворе частного дома в селе Лиманское. Люди не пострадали.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Государственный реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Днепре одна из продавщиц в подземном переходе продавала гранаты Ф-1, причем боеприпасы сбывались готовыми к использованию — с запалом.
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