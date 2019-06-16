Происшествия

Подрезал и не пропускал обогнать: в сети показали видео с наглым автохамом в Киеве

В Киеве 16 июня на улице Большой Кольцевой возле ТЦ «Апрель» наглый автохам на KIA мешал проезду машин. Об этом пишет пользователь Facebook, который опубликовал соответствующее видео в группе «Киев Оперативный».

«Сегодня на Окружной столкнулся с вопиющим хамством на дороге. Когда мы начали им сигналить — они начали вилять по дороге, не пуская проехать. У людей из #KIA было оружие. Написал заявление в полицию, также есть показания двух свидетелей. Хочу наказать этих людей согласно законодательству. Может кто подскажет, как это правильно сделать?» — написал он в описании видео.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве зафиксировали еще одного наглого водителя, который припарковал свой автомобиль прямо у входа на фуникулер. На автомобиле номерные знаки, выданные в Донецкой области, что стало причиной для нелицеприятных эпитетов нарушителю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter