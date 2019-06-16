- 22:39 Подрезал и не пропускал обогнать: в сети показали видео с наглым автохамом в Киеве
- 21:47 Под Одессой иномарка влетела в ВАЗ, он перевернулся на крышу
- 21:07 С караваем и шампанским: триумфаторов чемпионата мира U20 тепло встретили в Украине
- 20:37 Боевики "ДНР" придумали, как заработать на очередях на пунктах пропуска: цены впечатляют
- 20:09 Под Одессой во время получения взятки задержали военкома
- 19:27 В Конче-Заспе водитель на скорости протаранил сразу три машины: эксклюзивные фото с места ДТП
- 19:04 Под Одессой рыбак вместо рыбы поймал боевую противотанковую гранату
- 18:19 Путин уже на грани: Каспаров оценил угрозу захвата Россией Харькова и Беларуси
- 17:29 В сеть попало новое фото последствий ночного взрыва в центре Киева
- 17:09 Мы демонстрируем нашим врагам, что Украина живет, развивается и движется в Европу, — Порошенко
- 17:08 18 июня на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит отоларинголог Иван Гринько
- 16:45 Модель, спортсменка и телеведущая: яркие фото жены Дмитрия Комарова Александры Кучеренко
Подрезал и не пропускал обогнать: в сети показали видео с наглым автохамом в Киеве
В Киеве 16 июня на улице Большой Кольцевой возле ТЦ «Апрель» наглый автохам на KIA мешал проезду машин. Об этом пишет пользователь Facebook, который опубликовал соответствующее видео в группе «Киев Оперативный».
«Сегодня на Окружной столкнулся с вопиющим хамством на дороге. Когда мы начали им сигналить — они начали вилять по дороге, не пуская проехать. У людей из #KIA было оружие. Написал заявление в полицию, также есть показания двух свидетелей. Хочу наказать этих людей согласно законодательству. Может кто подскажет, как это правильно сделать?» — написал он в описании видео.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве зафиксировали еще одного наглого водителя, который припарковал свой автомобиль прямо у входа на фуникулер. На автомобиле номерные знаки, выданные в Донецкой области, что стало причиной для нелицеприятных эпитетов нарушителю.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!