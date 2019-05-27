Ступеньки не помеха: сеть возмутил наглый автохам в центре Киева (фото)

Общество

В Киеве зафиксировали еще одного наглого водителя, который припарковал свой автомобиль прямо у входа на фуникулер. Фото в Facebook в группе «Автомобильный Киев» разместил Александр Юрченко.

«Когда хочется стать у самого входа — даже ступеньки не помеха», — подписал он снимки.

На автомобиле номерные знаки, выданные в Донецкой области, что стало причиной для нелицеприятных эпитетов нарушителю: «Донецкое быдло», дескать, что хотеть — это же «АН!!!».

Один из пользователей пишет, что нужно было перевернуть машину: «Если начать переворачивать такой транспорт, то в ремонте он будет находиться больше, чем на улице. И у хозяина будет время понять причину и попытался измениться. Обычно, 3−4 человека спокойно переворачивают любую машину».

Напомним, на днях в столичном элитном жилом районе «Новопечерские Липки» произошел безобразный инцидент с участием очередной «героини парковки». Она оставила свой автомобиль Honda Civic прямо посреди зеленого газона, а в ответ на претензии патрульных грязно ругалась.

Ранее на нарушении правил парковки поймали Святослава Вакарчука. Тем временем другой лихач своим авто заблокировал движение общественного транспорта в центре Киева в час пик.

Отметим, с недавнего времени на улицах Киева появились специальные инспекторы парковки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter