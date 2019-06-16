- 16.06 23:25 Королева Елизавета II встретилась с бывшей девушкой своего внука Гарри, которая играет в сериале ее прапрабабушку
- 16.06 23:21 Вблизи Донецка начались масштабные бои с применением артиллерии: первые подробности
- 16.06 23:18 Масштабое ДТП в России: погибли 8 человек
- 16.06 23:08 Мать узника Кремля Кольченко ездила к нему на три дня
- 16.06 22:39 Подрезал и не пропускал обогнать: в сети показали видео с наглым автохамом в Киеве
- 16.06 21:47 Под Одессой иномарка влетела в ВАЗ, он перевернулся на крышу
- 16.06 21:07 С караваем и шампанским: триумфаторов чемпионата мира U20 тепло встретили в Украине
- 16.06 20:37 Боевики "ДНР" придумали, как заработать на очередях на пунктах пропуска: цены впечатляют
- 16.06 20:09 Под Одессой во время получения взятки задержали военкома
- 16.06 19:27 В Конче-Заспе водитель на скорости протаранил сразу три машины: эксклюзивные фото с места ДТП
- 16.06 19:04 Под Одессой рыбак вместо рыбы поймал боевую противотанковую гранату
- 16.06 18:19 Путин уже на грани: Каспаров оценил угрозу захвата Россией Харькова и Беларуси
Мать узника Кремля Кольченко ездила к нему на три дня
Мать осужденного в России украинского политзаключенного Александра Кольченко Лариса провела с ним долгосрочное свидание в колонии в Копейске Челябинской области России. Об этом в написала в Facebook племянница Кольченко Анастасия.
«10 июня мама Саши вышла из колонии после долгосрочного свидания, которое длилось трое суток. Это их пятая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года. Саша чувствует себя хорошо, как всегда, ни на что не жалуется», — отметила она.
По словам племянницы, политзаключенный не читает российскую прессу.
«Российские СМИ практически не читает, кроме „Новой газеты“, из которой и сейчас вырезают и закрашивают статьи с „запрещенной информацией“», — написала Анастасия.
По ее словам, Кольченко, «как всегда, задает множество вопросов о семье, друзьях, ситуации в мире, а точнее об Украине и Крыме».
«Когда потеплело, стал чаще ходить на прогулки, играть в волейбол и просто ходить в спортзал. Вместе с адвокатом собирается писать ходатайство об изменении режима содержания. Также передает всем привет и просит писать письма», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Кольченко на длительные майские праздники отправили в штрафной изолятор в связи с предпраздничным «усилением режима».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».