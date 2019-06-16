Украина

Мать узника Кремля Кольченко ездила к нему на три дня

Мать осужденного в России украинского политзаключенного Александра Кольченко Лариса провела с ним долгосрочное свидание в колонии в Копейске Челябинской области России. Об этом в написала в Facebook племянница Кольченко Анастасия.

«10 июня мама Саши вышла из колонии после долгосрочного свидания, которое длилось трое суток. Это их пятая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года. Саша чувствует себя хорошо, как всегда, ни на что не жалуется», — отметила она.

По словам племянницы, политзаключенный не читает российскую прессу.

«Российские СМИ практически не читает, кроме „Новой газеты“, из которой и сейчас вырезают и закрашивают статьи с „запрещенной информацией“», — написала Анастасия.

По ее словам, Кольченко, «как всегда, задает множество вопросов о семье, друзьях, ситуации в мире, а точнее об Украине и Крыме».

«Когда потеплело, стал чаще ходить на прогулки, играть в волейбол и просто ходить в спортзал. Вместе с адвокатом собирается писать ходатайство об изменении режима содержания. Также передает всем привет и просит писать письма», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Кольченко на длительные майские праздники отправили в штрафной изолятор в связи с предпраздничным «усилением режима».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter