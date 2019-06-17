- 04:55 Гройсман назвал «старые партии», которые должны уйти в прошлое
- 04:25 В Венесуэле автобус рухнул в овраг: погибли 16 человек
- 03:46 Обедала в ресторанах за счет государства: жену премьер-министра Израиля признали виновной в коррупции
- 03:30 «Надежды не оправдались»: Штайнмайер призвал к свертыванию отношений Запада с РФ
- 02:55 На Украину надвигается ненастье: синоптики предупредили о грозах и дождях
- 02:16 Dragon-19: рядом с Украиной начались самые масштабные в году учения НАТО
- 01:54 Жена Зеленского посетила «Артек» вместе с героями сериала «Школа»
- 00:45 Здание Администрации президента превратят в музей: Богдан раскрыл детали
- 00:14 Концерт группы KISS в Киеве: появились впечатляющие фото с воздуха
- 16.06 23:25 Королева Елизавета II встретилась с бывшей девушкой своего внука Гарри, которая играет в сериале ее прапрабабушку
- 16.06 23:21 Вблизи Донецка начались масштабные бои с применением артиллерии: первые подробности
- 16.06 23:18 Масштабое ДТП в России: погибли 8 человек
Обедала в ресторанах за счет государства: жену премьер-министра Израиля признали виновной в коррупции
В Израиле суд признал жену премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сару виновной в коррупции. Женщина обвинялась в том, что заказывала блюда в ресторанах за государственный счет, несмотря на наличие штатного повара в резиденции премьер-министра страны. Об этом пишет Jerusalem Post.
Сообщается, что Сара Нетаньяху должна выплатить штраф в размере 55 тысяч шекелей (около 400 тысяч гривен), хотя изначально обвинение требовало взыскать с нее 359 тыс. шекелей. Судебное разбирательство длилось четыре года.
Между следствием и Сарой Нетаньяху было заключено соглашение о признании вины. Она признала себя виновной в менее тяжком преступлении — умышленном использовании ошибки другого человека, хотя изначально она обвинялась в мошенничестве. Также в рамках сделки государство оставило за собой право потребовать от нее еще 175 тыс. шекелей в суде по гражданским делам.
Ранее семья Нетаньяху ранее опубликовала заявление, в котором назвала обвинения абсурдными и выразила уверенность в том, что они будут признаны необоснованными.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце мая израильский парламент проголосовал за самороспуск после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительственную коалицию. После бурных 12-часовых дебатов законодатели одобрили 74 голосами против 45 законопроект, разработанный партией «Ликуд» о роспуске 21-го Кнессета и проведении новых выборов 17 сентября.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»