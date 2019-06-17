Мир

В Израиле суд признал жену премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сару виновной в коррупции. Женщина обвинялась в том, что заказывала блюда в ресторанах за государственный счет, несмотря на наличие штатного повара в резиденции премьер-министра страны. Об этом пишет Jerusalem Post.

Сообщается, что Сара Нетаньяху должна выплатить штраф в размере 55 тысяч шекелей (около 400 тысяч гривен), хотя изначально обвинение требовало взыскать с нее 359 тыс. шекелей. Судебное разбирательство длилось четыре года.

Между следствием и Сарой Нетаньяху было заключено соглашение о признании вины. Она признала себя виновной в менее тяжком преступлении — умышленном использовании ошибки другого человека, хотя изначально она обвинялась в мошенничестве. Также в рамках сделки государство оставило за собой право потребовать от нее еще 175 тыс. шекелей в суде по гражданским делам.

Ранее семья Нетаньяху ранее опубликовала заявление, в котором назвала обвинения абсурдными и выразила уверенность в том, что они будут признаны необоснованными.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце мая израильский парламент проголосовал за самороспуск после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительственную коалицию. После бурных 12-часовых дебатов законодатели одобрили 74 голосами против 45 законопроект, разработанный партией «Ликуд» о роспуске 21-го Кнессета и проведении новых выборов 17 сентября.

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