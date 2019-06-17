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В Африке обнаружили древнейшее человекоподобное существо
В отложении осадочных пород в долине Аваш в Эфиопии ученые обнаружили семь хорошо сохранившихся позвонков представителя этого года. Дальнейший анализ показал, что существо предположительно имело хорошие способности к прямохождению, пишет Naked Science.
«Первый позвонок этого австралопитека разделен на такие же две доли, как у современных людей. Эта черта отсутствует у ныне существующих приматов и древнейших предков человека, однако она помогает нам держать голову в вертикальном положении в то время, когда мы стоим», — сказал представляющий колледж Чаффи в Кукамонге Марк Мейер.
По его словам, находка демонстрирует, что анамский австралопитек был намного ближе к современным людям в эволюционном отношении, чем афарский или южный. В более широком смысле результаты исследования в очередной раз показывают, что прямохождение, вероятно, нельзя рассматривать в качестве отличительной черты одних лишь представителей рода homo, предками которых, скорее всего, и являются австралопитеки. При этом ученые затрудняются ответить на вопрос, какую именно функцию выполняли «человеческие» признаки в жизни анамских австралопитеков.
Издание напоминает, что австралопитек australopithecus anamensis является ископаемым видом рода австралопитеков, который обитал в Восточной Африке примерно четыре миллиона лет назад. Останки таких существ нашли впервые в 1965 году в Кении в рамках экспедиции Гарвардского университета.
На сегодняшний день анамский австралопитек — наиболее древний из австралопитеков, известных науке. Обнаружение останков этого существа позволило не только ответить на ряд вопросов, связанных с австралопитеками, но также и лучше понять эволюция человека, в целом.
В целом, хотя новое открытие проливает свет на ряд важных вопросов, оно делает эволюцию человека еще более сложной для понимания.
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