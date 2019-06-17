Признание Дзидзьо и тайна Джамалы: подробности самого драматического эфира шоу «Голос. Діти-5»

Шоу-бизнес

В воскресенье, 16 июня, состоялся завершающий выпуск слепых прослушиваний на проекте «Голос. Діти-5» («1+1»). Свободных мест в командах тренеров почти не осталось, а в начале эфира, за кулисами ожидали своего выхода на сцену еще более двадцати участников.

— Я очень волнуюсь, это самый ответственный этап, — призналась, начиная отбор, Надя Дорофеева.

Первой попробовать свои силы на проекте вышла двенадцатилетняя Лиза Андрейко из Киева. Девочка мечтает стать популярной певицей, ведь у нее есть для этого очень сильная мотивация: ее должен заметить отец, который перестал общаться с дочерью после развода.

Для слепых прослушиваний Лиза выбрала зажигательную песню победительницы «Евровидения-2018» Netta «Toy». Кстати, 7 июля, на суперфинале «Голос. Діти» выступит и сама Netta. На первых же нотах к Лизе развернулось кресло Позитива и Нади Дорофеевой.

— Я хочу сказать всем родителям, что даже, если они расходятся, нужно помнить, что дети — это не игрушки, — сказала Лиза.

— Когда мне было 13 лет, умер мой отец, а мама — уехала, — неожиданно признался Дзидзьо. — Ты очень сильная девочка, у тебя все будет хорошо!

После выбора Лизы у Нади и Позитива осталось всего одно место в команде.

9-летний Вардан Маргарян приехал из Армении.

— Хочу прославить свою страну на весь мир, — сказал Вардан. — Надо верить в себя и тогда все получится.

Для прослушиваний мальчик выбрал песню «Faith». Но никто из судей так и не развернулся на его голос.

— Спасибо, что ты приехал, — сказала Надя.

— Чего-то мне не хватило, — признался Дзидзьо. — Я был готов нажать кнопку, но…

— Я сейчас заплачу, потому что жалею, что не повернулась, — сказала Джамала. — Но у тебя только начало пути. Приезжай к нам еще!

13-летняя Вероника Зубьюк из Ивано-Франковской области все свое время посвящает музыке.

— Хочу стать знаменитой на весь мир певицей! — сказала Вероника. — Мечты сбываются!

Песня Христини Соловій «Fortepiano» так и не смогла развернуть кресла тренеров.

— Были моменты, где ты теряла зрителя, — сказала Джамала. — Но ты пела и у меня «мурашки» по коже бежали.

— Приходи в следующем году! — воскликнул Позитив.

Дзидзьо пригласил девочку выступить в рамках его концерта в Ивано-Франковске.

10-летняя Надежда Добвуш из села Велика Корениха (Николаевская область) участвовала в третьем сезоне детского «Голоса». Тогда ее отметила Тина Кароль.

— Я стану победительницей этого сезона, — сказала Надя.

Для выступления девочка выбрала хит «When love takes over» и Наде удалось развернуть все три тренерских кресла.

— Хочу сказать, что надо покорять новые вершины и никогда не останавливаться, — сказала Надя Дорофеева.

— Ты — потрясающая певица! — признала Джамала и Надя выбрала ее команду.

— Ты — то сокровище, которое я искала, — сказала Джамала.

У Джамалы осталось всего одно место в команде.

На «Голос. Діти» пришла 14-летняя Алина Валуйская из станицы Луганская. Девочка хотела своим выступлением поддержать детей, которые также, как и она, сталкиваются с издевательствами в школе.

— Музыка спасла мою жизнь, — призналась Алина. — Одноклассники очень плохо ко мне относились, было много насмешек. Обзывали меня, говорили, что я ни на что не способна, что плохо пою. Я была вынуждена перейти на домашнее обучение.

Для «слепых прослушиваний» Алина выбрала песню Fugees «Killing me softly». Но тренеры так и не повернулись к ней.

— Ты взяла очень высокую планку, — сказала Джамала, видя слезы в глазах Алины. — Тебе уже аплодирует весь зал.

— Я счастлива, что всех вас увидела, — сказала Алина. — Хочу сказать, что не должно быть буллинга в нашей жизни. Если мы будем добрее, то и мир будет добрее к нам.

— Если тебя еще раз обидят парни, я приеду и надаю им по попе, — поддержал девочку Дзидзьо.

Все тренеры вместе с Алиной исполнили песню на сцене «Голоса».

Бороться за свое место на проекте решила юный блогер из Одессы, девятилетняя Полина Бабий. Девочка больше всего на свете мечтает стать такой же известной певицей, как Тина Кароль. Для этого Полина много занимается, участвует в вокальных конкурсах и везде снимает все происходящее на камеру. Девочка мечтает выступить для многомиллионной аудитории «Голос. Діти».

Полина вышла на сцену с песней группы Beatles «Can't buy me love». Первым развернул свое кресло Дзидзьо. Повернулись к девочке и Позитив с Надей.

— Ты всем нам подняла настроение, — сказал Дзидзьо. — В моей команде тебе будет комфортно.

— Ты так драйвово спела, — сказала Надя. — У нас последнее место в команде, иди к нам.

— Это сложный выбор, — призналась Полина. — Но я все-таки пойду в команду «Время и Стекло».

Полина закрыла набор в команду Позитива и Нади.

14-летняя Анастасия Паламарь из Энергодара мечтает стать профессиональной певицей.

Настя выбрала сложную вокальную песню «Show must go on», но тренерские кресла так и не развернулись.

— Если бы у нас было место, я бы нажала, — сказала Надя.

— Мне кажется ты себя пожалела, — сказал Дзидзьо. — Ты способна на большее.

13-летняя Анна Владова из Одессы давняя поклонница «Голоса». Несколько сезонов она мечтала выступить для тренеров.

Анна спела «People help the people» и на последних нотах развернула кресло Джамалы.

— Ты так заставила меня нервничать, — закричала Джамала. — Мне хотелось почувствовать твой голос. Я искала такую, как ты. Ты закрыла мою команду.

Анна призналась, что до 10 лет даже не пела. Но, увидев «Голос» хотела попасть на проект и именно в команду Джамалы.

12-летняя Екатерина Левкина из Хмельницкого шесть лет занимается музыкой.

— Я хочу доказать, что могу выступать на большой сцене, — сказала Катя.

Для прослушивания девочка выбрала песню «Крила» Джамалы, но единственный из оставшихся тренеров — Дзидзьо — так и не повернулся. Джамала расскрыла тайну «рождения» своей песни «Крила» — в то время она ждала рождения ребенка и написала ее всего за 15 минут.

— Я приглашаю тебя на следующий год! — сказал Дзидзьо.

12-летний Александр Балабанов из Киева занимал призовые места на многих конкурсах, победив на «Славянском базаре».

— Я мечтаю попасть на «Евровидение», — признался Александр.

Для прослушивания парень выбрал песню Майкла Джексона «Earth song», но Дзидзьо так и не нажал кнопку.

— Это было очень круто, — сказал Дзидзьо. - Не обижайся на меня. Приходи на проект еще.

13-летний Ярослав Рогальский приходит на «Голос. Діти» начиная с первого сезона. Юному вокалисту ни разу не удавалось пройти предварительный отбор и выйти на сцену проекта, но несмотря на неудачи, он не сдался и пришел в пятый раз.

— Я ждал шанса попасть на «слепые прослушивания» пять лет, и буду приходить на проект до тех пор, пока тренеры ко мне не развернуться, — сказал Ярослав, выходя на сцену.

Для слепых прослушиваний мальчик выбрал украинскую народную песню «Чорні черешні». Дзидзьо развернул свое кресло на последней ноте.

— Молодец! — скандировал ему зал.

Дзидзьо узнал Ярослава, который участвовал в проекте «Україна має талант». Взяв в команду парня, у Дзидзьо осталось всего одно место в команде.

— Когда-то давно мои родители увидели, что на «1+1» идет кастинг на первый сезон «Голос. Діти», — рассказал «ФАКТАМ» Ярослав. — Я тогда только-только начал петь и меня отвели на пробы. Я очень загорелся этой идеей, и потом участие в проекте стало для меня большой целью и заветной мечтой. Я пытался пройти предварительный кастинг и попасть на «слепые прослушивания» все четыре сезона. Сейчас была моя пятая попытка, и я все-таки вышел на эту сцену, и развернул кресло Дзидзьо.

— К кому из тренеров ты мечтал попасть?

— Я мечтал попасть на проект — и это свершилось! Для меня самое главное — петь. Родители рассказывали, что, когда я был совсем маленький, то вместо мультиков смотрел музыкальный канал и там показывали клипы с субтитрами. Однажды я услышал песню «Luna Tu» Алессандро Сафина и сказал родителям, что буду ее петь, несмотря на то, что она на итальянском. Через год в детском садике я ее все-таки выучил на память, вышел, немного запутался, но спел. Помню, что женщины в зале даже плакали. Но, надеюсь, это из-за того, что я спел хорошо, а не наоборот.



За одно место в команде Дзидзьо сражались тринадцать юных вокалистов.

13-летняя Юлия Ивасив из Ивано-Франковска своим выступлением на «Голосе» отдала дань памяти певца Кузьмы Скрябина. Девочка исполнила популярный хит «Спи собі сама», но Дзидзьо так и не развернул свое кресло.

— Когда я был маленьким мальчиком, выступал у себя в Новояворовске, увидел, как навстречу мне идет «он», — рассказал Дзидзьо о первой встрече с Кузьмой. — Я спросил Андрея, что надо делать, чтобы стать популярным. Он ответил: «Просто напиши хорошую песню». Андрей сделал очень многое для меня, и я всегда ему благодарен. Но в этом году, думаю, тебе еще рановато участвовать в «Голосе». Приходи в следующем году.

— Ты очень круто спела, — сказала Джамала.

12-летняя Екатерина Балицкая из Белой Церкви говорит, что музыка — вся ее жизнь. Эмоциональное исполнение песни «Somebody to love» так и не развернула кресло Дзидзьо.

— Такой драйв, — сказала Надя. — Почему Дзидзьо не повернулся?

— У тебя было все очень круто, — сказал Дзидзьо. — Но я ищу особенный голос.

Катя попросила Джамалу спеть вместе с ней. Их дуэт вызвал шквал эмоций в зале!

Последней участницей, вышедшей на сцену «Голос. Діти» стала восьмилетняя София Яровая из Херсона. София призналась «ФАКТАМ», что вся ее семья смотрит «Голос країни» и «Голос. Діти» и София уже несколько лет мечтала выступить на этой сцене и показать свой голос на всю страну.

Для «слепых прослушиваний» девочка выбрала украинскую народную песню «Ой, у вишневому саду».

На последней ноте к Софии развернул свое кресло Дзидзьо. Во время исполнения тренер не мог сдержать слез.

— Хочу сказать тебе спасибо, ты закрыла мою команду, — сказал Дзидзьо. — Мне так подсказало сердце.

— Моя заветная мечта — стать певицей и известным модельером одежды, — призналась «ФАКТАМ» София. — Я на отлично учусь в школе, хорошо рисую и пою.

За кулисами юную вокалистку уже прозвали будущей Коко Шанель. Соня уверена, что в будущем успешно совместит две творческие профессии, а на большой сцене выступать будет только в своих авторских костюмах.

В каждой команде тренеров проекта — Дзидзьо, Джамалы, Позитива и Нади Дорофеевой — по 12 участников. В следующее воскресенье, 23 июня, состоится первый эфир «вокальных боев».

Подробности предыдущих «слепых прослушиваний» читайте здесь.

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