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Появление Порошенко в поезде вызвало восторг в соцсетях
Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко завершил свою короткую поездку по городам Западной Украины. После посещения Ивано-Франковской области пятый президент вернулся в Киев на поезде «Интерсити», чем вызвал неприкрытое удивление обычных граждан.
Многие украинцы бросились общаться с Порошенко, пожимать ему руку и делать селфи. Стоит отметить, что еще будучи в должности главы государства Порошенко редко отказывал в совместном фото.
Сфотографировался с пятым президентом и персонал поезда. На лицах людей видно улыбки.
Как известно, несколько дней назад Порошенко вместе с представителями партии «Европейская солидарность» отправился на Западную Украину, где посетил сразу несколько фестивалей, а также провел множество встреч с потенциальными избирателями.
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