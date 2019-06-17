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Политика

Появление Порошенко в поезде вызвало восторг в соцсетях

7:33 17 июня 2019 114
Петр Порошенко в поезде
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко завершил свою короткую поездку по городам Западной Украины. После посещения Ивано-Франковской области пятый президент вернулся в Киев на поезде «Интерсити», чем вызвал неприкрытое удивление обычных граждан.

Многие украинцы бросились общаться с Порошенко, пожимать ему руку и делать селфи. Стоит отметить, что еще будучи в должности главы государства Порошенко редко отказывал в совместном фото.

Сфотографировался с пятым президентом и персонал поезда. На лицах людей видно улыбки.

Как известно, несколько дней назад Порошенко вместе с представителями партии «Европейская солидарность» отправился на Западную Украину, где посетил сразу несколько фестивалей, а также провел множество встреч с потенциальными избирателями.

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